CAN 2023 (Q): le match Ouganda-Algérie délocalisé au Cameroun

Adversaire de l’Ouganda lors de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, l’Algérie va affronter les Cranes….au Cameroun. Ainsi en a décidé la sélection ougandaise (qui reçoit) qui a choisi un stade camerounais pour cette rencontre.

En raison de l’absence d’un stade conforme aux exigences de la Confédération Africaine de Football, le match opposant l’équipe d’Ouganda (classée 3ème dans le groupe F avec 4 points) à celle d’Algérie (leader avec 12 points ) se jouera finalement au Cameroun.

Bien que le stade d’Alger, portant le même nom, soit flambant neuf, celui de la Fédération ougandaise de Football (stade National Mandela, d’une capacité de 45 000 places) se trouve en mauvais état, obligeant ainsi ladite Fédération à chercher une alternative pour assurer la tenue de la rencontre.

Cette délocalisation a été annoncée par l’instance dirigeante ce mardi. Les Cranes ont, en outre, appelé leur gouvernement à investir dans la construction de stades conformes aux normes continentales. L’Egypte, entre temps cité pour accueillir ce match, n’a donc pas été retenu.

C'est désormais officiel, l'Ouganda va recevoir l'Algérie au Cameroun et non pas en Égypte ! #Algerie #Algeria https://t.co/la5aFEJFCe — FARID BOUSSALEM (@Algrienouvelle5) April 25, 2023

Pas que de bons souvenirs pour les Algériens…

Le Cameroun ne rappelle pas forcément de bons souvenirs aux Fennecs. En effet, c’est sur la terre des Lions Indomptables que l’équipe d’Algérie a été éliminée de façon peu glorieuse dès le premier tour lors de la CAN 2021. Malgré un groupe relativement facile composé de la Guinée Equatoriale, la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire, les Algériens avaient terminé à la dernière place, avec seulement un point à leur actif.

Autre souvenir douloureux et encore plus récent : la défaite face au Cameroun lors des barrages de la Coupe du monde 2022. Victorieux à Douala (1-0), les Fennecs se sont effondrés à Alger, battus devant leurs supporters sur le score de 2-1. Une cuisante défaite, synonyme d’absence au Mondial qatari et de véritable traumatisme.

