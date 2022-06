CAN 2023 (Q): le Mali sans pitié, l’Algérie assure et le Gabon surprend la RDC

Avec 17 joueurs et sans entraîneur, le Gabon a surpris la RDC (1-0) ce samedi en éliminatoire de la CAN 2023. A Alger, les Fennecs d’Algérie ont pris le dessus sur l’Ouganda tandis que le Mali s’est offert une balade de santé face au Congo (4-0).

La première journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivait ce samedi avec plusieurs rencontres disputées à travers les pelouses africaines. A Bamako, au stade du 26 mars, le Mali s’est offert une balade de santé face au Congo. Pour leur première sortie dans le groupe G, les Aigles se sont facilement imposés face aux Diables Rouges (4-0).

Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Namibia 1 1 Burundi Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Cameroon - - Kenya Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Niger 1 1 Tanzania Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Gambia 1 0 South Sudan Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Algeria 2 0 Uganda Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Mali 4 0 Congo Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Mauritania 3 0 Sudan Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Senegal 3 1 Benin Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Congo DR 0 1 Gabon

Mohamed Camara (1è), El Bilal Touré (11è, 40è) et Kalifa Coulibaly (44è) sont les auteurs de cette démonstration de force des hommes d’Eric Chelle qui prennent la tête de la poule G devant la Gambie, tombeur du Soudan du Sud (1-0) un peu plutôt dans la journée.

L’Algérie sans trembler

Favori du groupe F, l’Algérie n’a pas tremblé pour son premier match des phases qualificatives. Les Fennecs qui restent sur une cuisante défaite face au Cameroun en barrage de la coupe du monde 2022, ont retrouvé le sourire face à l’Ouganda. Opposés en effet aux Cranes dans un match disputé au stade olympique du 5 juillet 1962, les Algériens se sont imposés sur le score de 2-0.

Privés de Mahrez (forfait), Feghouli et Bounedjah (non convoqués), M’Bolhi (sur le banc), les poulains de Djamel Belmadi ont tiré leur épingle du jeu grâce à des buts de Aissa Mandi (28è) et Youcef Belaili (80è). Un succès précieux des Algériens qui prennent seuls la tête du groupe F devant le Niger et la Tanzanie qui se sont séparés sur un score de parité (1-1) pour leur première sortie dans ces phases éliminatoires.

Le Gabon héroïque face à la RDC

Bloqué pendant des heures à Barcelone en Espagne en raison d’une panne technique du vol avant de finalement regagner Kinshasa, à deux heures du coup d’envoi de la rencontre face à la RDC, le Gabon a réalisé l’inimaginable en allant s’imposer contre les Léopards au stade des Martyrs (1-0).

Composés seulement de 13 joueurs de champ sans l’entraîneur Patrice Neveu et des cadres comme Bouanga, Boupendza, Palun ou Obiang, tous restés en Catalogne, les Panthères ont réussi à piéger leur hôte sur un but de la tête de de Shavy Babicka.

L’attaquant de l’Aris Limassol (Chypre) s’est imposé dans les airs pour ouvrir le score en reprenant un centre de l’ancien Bordelais André Biyogo Poko (0-1, 23e). Un score qui n’évoluera d’ailleurs plus jusqu’au coup de sifflet final malgré un superbe coup franc du congolais Meschack Elia en seconde période qui a trouvé le poteau.

Le Gabon s’impose donc et s’offre ses trois premiers points dans ces éliminatoires. Déjà absente de la dernière CAN, la RDC devra en revanche impérativement réagir mercredi au Soudan, balayé 3-0 en Mauritanie ce samedi. De leur côté, les Panthères défieront les Mauritaniens, avec pour objectif de remporter leur deuxième victoire de rang.