CAN 2023 (Q): le Mali et l’Egypte déroulent, le Burkina accroché

-Publicité-

Sans Mohamed Salah, laissé au repos, l’Egypte a disposé de l’Ethiopie (1-0) vendredi soir en éliminatoire de la CAN 2023. A Bamako, le Mali s’est offert une balade de santé face au Soudan du Sud (4-0).

Démarrée mercredi dernier, la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivait ce vendredi avec trois matchs au programme. Des rencontres sans enjeu mais qui serviront de test pour les prochaines phases qualificatives de la Coupe du monde 2026.

A Bamako, le Mali recevait le Soudan du Sud au stade de 26 mars. Une rencontre qui a tourné en démonstration de force des Aigles qui se sont imposés sur le score de 4-0. Trop forts pour une équipe Sud Soudanaise limitée offensivement, les Maliens n’ont pas mis beaucoup de temps pour se mettre en valeur. L’attaquant de l’UD Almeria, Ibrahima Koné, a ouvert le score après dix minutes de jeu. Et à la demi-heure, le milieu offensif du Stade brestois Kamory Doumbia a fait le break.

- Publicité-

Après la mi-temps, à la 57e, Doumbia a marqué son deuxième but de la soirée pour le 3-0. Comme si cela n’était pas suffisant pour assommer le Soudan du Sud, Nene Dorgeles a marqué le quatrième but des siens. Avec cette victoire, le Mali termine premier du groupe G avec 15 points, très loin devant son bourreau du soir, dernier au classement avec 3 points.

Dans les autres matchs du jour, l’Egypte a assuré le minimum face à l’Ethiopie (1-0) pour sa dernière rencontre de la poule D. L’unique but de la partie est signé de l’attaquant du FC Pyramids, Mostafa Fathi, à la 37è minute. Avec un onze remanié en l’absence de Bertrand Traoré et de Yago, forfait, et avec Edmond Tapsoba et Blati Touré restés sur le banc, le Burkina Faso a de son côté buté sur la modeste équipe d’Eswatini (0-0). Sans conséquence cependant pour les Etalons déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN.

Articles similaires