CAN 2023 (Q): le choc Sénégal-Bénin, le Gabon en danger, le programme de ce samedi

Les éliminatoires de la CAN 2023 ont debuté et se poursuivent ce samedi 4 2022 avec 8 affiches au programme. Découvrez les matchs du jour.

Plusieurs rencontres sont au programme ce samedi dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Pas moins de huit matchs se disputeront à travers les pelouses africaines. A Dakar, le stade Abdoulaye Wade accueillera le choc tant attendu entre le Sénégal et le Bénin. Champions d’Afrique en titre, les Lions de la Téranga entrent en scène par un match piège contre les Écureuils décidés à ramener de Dakar les trois points de la victoire.

Belle affiche à suivre aussi au stade du 26 mars entre le Mali et le Congo. Un duel qui s’annonce électrique entre les Aigles huitième de finaliste de la dernière CAN et les Diables Rouges qui rêvent de retrouver la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions sur le continent. La victoire s’avère donc indispensable pour les deux formations menacées dans le groupe G par la Gambie, quart de finaliste, qui reçoit le Soudan du Sud au stade Lat Dior au Sénégal.

Bloqué depuis vendredi à Barcelone en Espagne en raison d’un problème technique du vol qui transporte les Panthères, le Gabon est en grand danger dans ces éliminatoires. La sélection gabonaise pourrait en effet être déclarée perdante sur tapis vert alors qu’elle affronte la RDC ce samedi. Une situation qui arrangerait les Léopards logés dans le groupe I composé aussi de la Mauritanie et du Soudan qui vont également croiser les crampons ce soir (19 h GMT).

Dans les autres rencontres de cette journée du samedi, on suivra également l’entrée en lice de l’Algérie qui reçoit l’Ouganda au stade olympique du 5 juillet 1962. Auteurs d’une CAN 2022 décevantes où ils ont été éliminés dès les phases de groupe, les Fennecs auront à cœur de frapper un gros coup contre les Cranes qui ne viendraient cependant pas en victime sacrificiels. Un match indécis donc.

Le programme de ce samedi: