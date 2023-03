CAN 2023 (Q): le Cameroun tombe de haut, l’Egypte et le Cap-Vert se rapprochent de la qualification

Plusieurs matchs ont été disputés ce mardi après-midi, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Si l’Egypte, le Cap-Vert et la Guinée Equatoriale ont tous assurés, le Cameroun a lui chuté en Namibie.

La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivait ce mardi avec plusieurs rencontres au programme. Quatre matchs ont été disputés cet après-midi à travers les pelouses africaines. Neutralisé vendredi à Yaoundé lors de la troisième journée (1-1), le Cameroun a subi une nouvelle désillusion face à la Namibie.

En déplacement au stade Dobsonville dans un match délocalisé en Afrique du Sud, les Lions Indomptables se sont inclinés sur le score de 2-1. Malgré le retour de suspension de Vincent Aboubakar et devant un Samuel Eto’o présent dans les tribunes, les Camerounais ont subi les assauts des « Brave Warriors », incarnés par Shalulile (1-0, 55e) et Iimbondi (2-0, 79e).

Seul, l’attaquant de Besiktas a montré un semblant de réaction avec un but en toute fin de match (1-2, 90e+1). Insuffisant cependant pour les hommes du sélectionneur Rigobert Song qui s’inclinent donc. Désormais doublé par la Namibie qui prend la tête du groupe C, le Cameroun jouera son destin en septembre lors d’un match couperet face au Burundi.

📸 Le mur du Cameroun qui se dissout complètement sur le coup franc du deuxième but de la Namibie. 😱🇳🇦 pic.twitter.com/U0VnkikDys — AllezLesLions (@AllezLesLions) March 28, 2023

De son côté, l’Egypte a cartonné avec un score de 4-0 à l’extérieur face au Malawi, confirmant ainsi que ses difficultés initiales étaient derrière elle. Tarek Hamed a ouvert la marque d’un coup franc fulgurant après une remise en retrait de Salah (4e). Par la suite, Omar Marmoush (16e), Salah en une-deux avec Mostafa Mohamed (20e), et Zizo à la suite d’une action initiée par le Red (49e) ont rendu l’édition plus salée. Avec cette démonstration de force, les Pharaons reprennent les rênes du groupe D, à égalité avec la Guinée, avec six points d’avance sur le duo Malawi-Ethiopie. Avec deux journées restantes, il va sans dire que les probabilités sont fortement en faveur des Pharaons.

BUUUT MOHAMED SALAH ! 🥹🇪🇬



Mohamed Salah trouve un Mostafa Mohamed super inspiré qui lui remet dans sa course pour finir d’une frappe à ras de terre. ⚽️🔥#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/5yOicAQW04 — Onze Masr (@onzemasr) March 28, 2023

Le Cap-Vert a également effectué une bonne opération en remportant une victoire à l’extérieur face à l’Eswatini, le même adversaire qui l’avait contraint à un match nul à domicile il y a quatre jours (0-0). L’ancien Lillois Ryan Mendes a marqué l’unique but de la rencontre (56e), permettant ainsi aux Requins Bleus de prendre une avance provisoire de cinq points sur leur adversaire, classé deuxième. Dans le groupe J, la Guinée Equatoriale a également réalisé une prouesse en remportant une victoire éclatante de 3-2 face au Botswana, lui permettant ainsi de prendre provisoirement la tête de sa poule devant la Tunisie.