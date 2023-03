CAN 2023 (Q): le Cameroun bute sur la Namibie, la Tunisie et la Guinée assurent

La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée en 2024) s’achevait ce vendredi soir, avec trois rencontres au programme. Découvrez les résultats de ces différentes confrontations.

Suite et fin de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 ce vendredi soir. A cette occasion, le Cameroun recevait la Namibie pour tenter de se rapprocher de la qualification. Dans une rencontre assez fermée, les Lions Indomptables ont été tenus en échec sur le score de 1 but partout. Les coéquipiers de Zambo Anguissa étaient même menés à la 26e et ils ont dû s’arrachés pour égaliser grâce à Oliviers Kemen (1-1, 72e). Malgré cet accroc, le Cameroun reste leader dans cette poule de trois (le Kenya est disqualifié) et n’est pas loin de la qualification.

Dans les autres rencontres du soir, la Tunisie recevait la Libye avec la possibilité de quasiment assurer sa place en Côte d’Ivoire en janvier prochain. Les Aigles de Carthage ont parfaitement accompli leur mission avec une victoire nette sur le score de 3-0. Msakni (12e), Maaloul (21e) et Jouini (86e) ont inscrit les trois buts du match. Les Tunisiens comptent désormais 7 points en tête de leur groupe.

Enfin, la Guinée a assuré face à l’Ethiopie (2-0). L’attaquant du LOSC Mohamed Bayo (73e) a fait le break dans cette confrontation, après l’ouverture du score de François Kamano (39e). La Guinée partage la tête du groupe D avec l’Égypte. Les deux équipes comptent 6 points chacune.