CAN 2023 (Q) : le Cameroun bat le Burundi, le Mali renverse le Soudan du Sud

Deux matchs étaient au programme dans l’après-midi de ce jeudi, pour le compte des qualifications de la CAN 2023. En déplacement sur la pelouse du Burundi, le Cameroun s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0). Dans l’autre rencontre, le Mali a renversé le Soudan du Sud pour s’offrir une victoire 3-1.

Ce jeudi, le Cameroun débutait sa campagne de qualification pour la CAN 2023 contre le Burundi dans le groupe C. Le Kenya étant disqualifié dans cette poule, deux des trois pays sont assurés de se qualifier pour la prochaine messe du football africain. Une victoire était donc cruciale pour les Lions indomptables pour se mettre sur la bonne voie. Mission accomplie, pour les hommes de Rigobert Song, qui se sont imposés sur le score étriqué de 1-0.

C’est l’attaquant de Lyon Charles Toko Ekambi qui a inscrit l’unique but du match sur un très joli coup-franc à la 30è minute. Grâce à cette victoire, les Lions Indomptables prennent la tête de leur groupe devant la Namibie et le Burundi (qui compte un match en plus). Dans l’autre rencontre, le Mali se déplaçait sur la pelouse du Soudan du Sud pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires dans le groupe G.

Les maliens ont couru derrière le score durant une bonne partie de la rencontre et en infériorité numérique après l’exclusion de Koné (78è). Mais les coéquipiers d’Hamari Traoré ont finalement réussi à renverser le match pour s’offrir une victoire (3-1) grâce à des réalisations de Camara, Koita et Dieng. Les Aigles s’envolent seul en tête de leur poule avec six points en deux rencontres.