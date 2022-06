CAN 2023 (Q): le Burkina Faso renverse l’Eswatini à Johannesburg

Le Burkina Faso s’est imposé face à l’Eswatini (3-1) ce mardi à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un succès précieux des Étalons qui prennent seuls la tête du groupe B.

Et de deux pour le Burkina Faso. Les Étalons ont enregistré ce mardi leur deuxième victoire de rang en phase qualificative de la CAN 2023. Opposés en effet à l’Eswatini cet après-midi en Afrique du Sud, les Burkinabé se sont imposés sur le score de 3-1.

Dans un match âprement disputé, les deux équipes ont cependant dû attendre la seconde période pour ouvrir les hostilités. Fort de leur belle prestation face au Togo (2-2) en première journée, les Sihlangus Semnikatis ont lancé la rencontre à l’heure de jeu avec l’ouverture du score signée Sabelo Ndzinisa. Déjà buteur face aux Éperviers togolais, le milieu offensif a porté son compteur à deux sur une belle action collective.

Mais la joie des locaux ne sera que de courte durée puisque le Burkina Faso va revenir dans le jeu cinq minutes plus tard. Intenable, Dango Ouattara va en effet permettre aux Étalons d’égaliser. Bien servi par Sangaré, l’ailier du FC Lorient ne s’est pas fait prier pour remettre son équipe dans le jeu.

Six minutes exactement après l’égalisation, Ouattara encore lui va s’offrir un doublé pour le 2-1 de l’équipe burkinabé. Et en fin de match, Stéphane Aziz Ki va marquer le troisième but des Étalons dans cette rencontre. Score final: 3-1. Le Burkina Faso s’impose donc et consolide sa première place dans la poule B en attendant l’autre choc de ce groupe entre le Togo et le Cap Vert.