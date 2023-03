CAN 2023 (Q): le Burkina Faso dévoile sa liste des Étalons sélectionnés

Le sélectionneur du Burkina Faso, Hubert Velud, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la double confrontation face au Togo, en éliminatoire de la CAN 2023. Un groupe de 24 joueurs avec Bertrand Traoré.

A l’instar d’autres nations africaines, le Burkina Faso prépare activement les prochaines rencontres qualificatives de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Les Étalons affrontent les Éperviers du Togo, les 24 et 28 mars, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires. Deux matchs décisifs pour les Burkinabé dont la victoire leur assurerait la qualification pour la phase finale de la compétition.

Pour ce périple, l’entraîneur des Étalons, Hubert Velud, a fait appel à 24 joueurs. Le technicien français a convoqué 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants. Dans cette liste, on retrouve bien évidemment les tauliers Bertrand Traoré, Issoufou Dayo, Hervé Koffi, Edmond Tapsoba. Longtemps éloigné de l’écurie en raison d’une blessure musculaire, Lassina Traoré fait aussi son retour en sélection. Deux nouvelles têtes intègrent également le groupe.

Il s’agit de Dramane Kambou et Innocenti Nassim qui pourraient disputer leurs premières minutes avec les Étalons. Pour rappel, le Burkina Faso recevra le Togo le 24 mars au stade de Marrakech au Maroc, avant de se déplacer au Togo, quatre jours plus tard pour y affronter les Éperviers au stade Kégué. Après deux journées, les Étalons sont en tête du groupe B avec 6 points, vainqueurs du Cap-Vert (2-0) et de l’Eswatini (3-1).

La liste des 24 joueurs convoqués

Gardiens de but :Hervé koffi, Kilian Nikiema, Hilliel Konaté

Défenseurs : Issa Kaboré, Steeve Yago, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Adamo Nagalo, Abdoul Guiebré, Nassim Innocenti, Valentin Nouma

Milieux de terrain : Adama Guira, Trova Boni, Blati Touré, Gustavo Sangaré, Cédric Badolo, Stéphane Ky, Dramane Kambou,

Attaquants : Bertrand Traoré, Lassina Traoré, Dango Ouattara, Mamady Bangré, Abdoul Tapsoba, Cyrille Balaya