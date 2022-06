CAN 2023 (Q): le Bénin pour la relance, l’Algérie pour enchaîner, le programme du mercredi

Six matchs comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023 sont au programme ce mercredi. Bénin vs Mozambique et Tanzanie vs Algérie sont notamment les gros chocs à suivre.

La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 prend fin ce mercredi avec les rencontres des groupe F, I et L. Logiquement battu par le Sénégal (1-3) à Dakar, le Bénin à l’occasion de repartir de l’avant puisqu’il reçoit cette fois-ci le Mozambique sur ses propres installations. Les Écureuils défient en effet les Mambas ce soir (19 hGMT) au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une rencontre qui s’avère cruciale cependant pour les deux formations qui n’ont plus droit à l’erreur après la nouvelle victoire du Sénégal face au Rwanda (1-0), la veille.

Héroïque face à la RDC (1-0) malgré toutes les péripéties qui ont jalonnées cette rencontre, le Gabon pourrait arracher ce mercredi une nouvelle victoire dans ces phases qualificatives. Les Panthères reçoivent la Mauritanie au stade de Franceville. Un match d’un tout autre niveau cependant pour les hommes de Patrice Neveu qui vont croiser le fer avec des Mourabitounes en tête du groupe I après leur précieuse victoire contre le Soudan.

Dans les autres rencontres du jour, on suivra notamment le déplacement de l’Algérie en Tanzanie. Victorieux pour leur première sortie, les Fennecs pourraient conforter leur avantage en tête du groupe F en cas d’un succès à Dar es Salam. De son côté, le Niger qui n’a qu’un seul point dans cette poule doit se relancer face à l’Ouganda, lanterne rouge avec zéro point.

Le programme du mercredi: