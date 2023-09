CAN 2023 (Q): le Bénin mené à la pause

A l’occasion de la sixième journée des qualifications de la CAN 2023, le Bénin est en déplacement sur la pelouse du Mozambique. Les Guépards sont menés 2-1 au score à la pause.

Les protégés de Gernot Rohr ont pourtant fait le plus dur en ouvrant la marque sur un penalty de Steve Mounié. Mais les béninois vont s’écrouler en l’espace de cinq minutes. Witi a égalisé pour les Mozambicains à la 27e minute, avant que Guima ne donne l’avantage aux locaux dans la foulée (2-1, 31e). Le Bénin est désormais dos au mur et doit afficher un meilleur visage en seconde période pour espérer se qualifier pour la CAN Ivoirienne.

