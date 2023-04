CAN 2023 (Q): l’arbitre de Mauritanie-RDC suspendu

Suite à la plainte déposée par la fédération congolaise de football (Fécofa) contre l’arbitrage du match Mauritanie-RDC (1-1) en éliminatoire de la CAN 2023, la CAF a décidé de suspendre à titre provisoire l’arbitre de la rencontre, le sifflet tunisien Sadok Selmi.

Saisie par la Fédération congolaise (Fécofa) après le match de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre la Mauritanie et la RDC (1-1) le 29 mars dernier, la Confédération africaine de football vient de rendre son verdict. Et la CAF a sanctionné l’arbitre de la rencontre, Sadok Selmi. Le sifflet tunisien est écarté provisoirement par l’instance dirigeante du football africain.

« Le Tunisien Sadok Selmi a été (provisoirement) écarté de la liste des arbitres retenus pour diriger les prochains matchs de Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la CAF. Décision prise suite à sa prestation lors du match Mauritanie-RD Congo », apprend-on du journaliste tunisien Ahmed Adala.

Sadok Selmi avait été vivement critiqué en RDC à l’issue de la rencontre, soldée par un nul entre les Mourabitounes et les Léopards. Le sifflet tunisien avait en effet expulsé l’international Congolais Cédric Bakambu (42 sélections, 15 buts) à la suite d’un contact visiblement inexistant entre le gardien mauritanien Babacar Niasse et l’actuel pensionnaire de l’Olympiakos (15 buts en 30 rencontres cette saison toutes compétitions confondues).

