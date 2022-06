CAN 2023 (Q): l’Algérie s’offre la Tanzanie, le Gabon freiné à domicile

Victorieux de l’Ouganda (2-0) le weekend dernier, l’Algérie s’est offert sa deuxième victoire en éliminatoire de la CAN 2023 en s’imposant face à la Tanzanie (2-0) ce mercredi. A Franceville, le Gabon a fait match nul avec la Mauritanie (0-0).

La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivait ce mercredi avec plusieurs rencontres disputées à travers les pelouses africaines. Au Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salaam, l’Algérie est logiquement venu à bout de la Tanzanie. Les Fennecs se sont en effet imposés face aux Taifas Stars sur le score de 2-0.

Dans un match à polémique où les algériens ont dénoncé deux penaltys non sifflés en leur faveur, les poulains de Djamel Belmadi ont réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à des buts de Ramy Bensebaïni avant la pause et celui de Amoura à la 89e minute. Déjà vainqueurs 2-0 face à l’Ouganda, les Fennecs remportent donc leur deuxième victoire consécutive dans ces phases qualificatives et consolident leur première place en tête du groupe F.

Le Gabon freiné à domicile

Quatre jours après son exploit à Kinshasa où il a battu la RDC avec seulement 13 joueurs de champ, le Gabon recevait la Mauritanie à Franceville. Avec cette fois-ci l’ensemble du groupe presque au complet, les Panthères espéraient s’offrir leur deuxième victoire de rang.

Sauf que les poulains de Patrice Neveu ne remporteront jamais les trois points de la victoire. Malgré l’adversité mise en place par les locaux et les nombreuses occasions créées, l’équipe gabonaise se contentera finalement d’un match nul (0-0). Le score est en effet resté vierge jusqu’au coup de sifflet final.

Un résultat qui arrange tout de même les Mourabitounes , leaders du groupe I avec une meilleure différence de but (+3), mais à égalité de points avec les Panthères (4 points (+1)).