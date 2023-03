CAN 2023 (Q): la Tunisie et le Burkina Faso qualifiés, perspective sombre pour la RDC

La Tunisie a validé son billet pour la phase finale de la CAN 2023 après sa victoire face à la Libye (1-0) mardi soir. Neutralisé par le Togo (1-1), le Burkina Faso obtient également son passeport pour la Côte d’Ivoire. Tout le contraire de la RDC qui va devoir patienter après son nul contre la Mauritanie (1-1).

La RDC a vu mardi soir s’amenuiser d’avantage ses chances de qualification pour la phase finale de la CAN 2023. Dos au mur, les Congolais ont subi une nouvelle désillusion, cette fois-ci face à la Mauritanie, en Nouakchott. Contre les Mourabitounes dans un match comptant pour la quatrième journée, les Léopards ont été contraints au nul (1-1).

Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score sur une réalisation de Cédric Bakambu, qui profitait d’une récupération et d’un service de Bongonda pour marquer son 2e but en 2 matchs (0-1, 11e). Mais en seconde période, une merveille de frappe sous la barre de Soueid (1-1, 57e) arracha le point du nul pour la Mauritanie.

Toujours dernière du groupe I mais avec seulement deux points de retard sur le Soudan, 2e, la RDC reste en vie mais n’a plus son destin en main, contrairement à la Mauritanie, 3e.

La Tunisie qualifiée

En tête de son groupe et vainqueur de la Libye à l’aller (3-0), la Tunisie s’est contentée du minimum, mardi soir, face aux Chevaliers de la Méditerranée. Au terme d’un match disputé à Benghazi, les Aigles de Carthage se sont imposés sur le court score de 1-0. Déjà buteur vendredi dernier, Jouini a marqué l’unique but de la partie en début de match (0-1, 12e). Suffisant pour les hommes de Jalel Kadri qui se qualifient pour le tournoi continental.

Le Burkina Faso passe aussi

Dans les autres rencontres de la journée du mardi, la Côte d’Ivoire, déjà qualifiée en sa qualité de pays hôte, a déroulé contre les Comores. Tombeurs des Cœlacanthes à l’aller (3-1), les Éléphants ont récidivé avec un 2-0 contre les Comoriens. Sangaré (0-1, 36e) et Franck Kessié (0-2, 59e) ont signé les deux buts de la rencontres. 3es avec 6 points de retard sur la Zambie, 2e, à deux journées de la fin, les Comoriens se retrouvent en fâcheuse posture et plus maîtres de leur destin dans ce groupe dominé par les Ivoiriens.

Même s’il a lâché ses premiers points face au Togo (1-1) à Lomé après trois victoires consécutives, le Burkina Faso a tout de même validé son billet pour la phase finale ! L’ancien Lorientais Dango Ouattara avait ouvert le score (12e) mais Laba lui a rapidement répondu (25e). Avec 5 points de retard sur le Cap-Vert, 2e, et toujours pas la moindre victoire au compteur, les Eperviers se retrouvent en revanche bien mal embarqués…