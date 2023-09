CAN 2023 (Q): la RDC qualifiée pour la phase finale

Absente lors de la dernière édition, la RDC retrouve la Coupe d’Afrique des nations. Les Léopards ont composté leur ticket pour le tournoi continental après leur victoire de ce samedi face au Soudan (2-0).

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivait ce samedi avec une rencontre décisive au stade des Martyrs de Kinshasa. La RDC et le Soudan s’affrontaient pour le dernier billet de la poule I. Et à l’arrivée, les Léopards se sont imposés sur le score de 2-0.

Dès les premiers instants du match, les Congolais ont imposé leur suprématie sur le terrain. C’est Théo Bongonda qui a ouvert les hostilités en inscrivant un but crucial dès la 5e minute de jeu, reprenant avec une précision chirurgicale un centre magistral de Charles Pickel. Cette réalisation a mis le public en ébullition et a donné l’avantage tant recherché à la RD Congo.

Cependant, les fauves congolais n’ont pas relâché leur étreinte sur le Soudan après cette avancée initiale. Ils ont maintenu leur domination, cherchant à marquer un deuxième but pour asseoir leur victoire. Ce moment tant attendu est finalement survenu en toute fin de match, lorsque Fiston Kalala Mayele s’est lancé dans un rush solitaire dans la surface adverse, signant le break à la 88e minute.

Avec cette victoire indéniable, la République Démocratique du Congo a validé son précieux billet pour la phase finale de la CAN 2023. Cette qualification marque un retour triomphal sur la scène continentale pour Chancel Mbemba et ses coéquipiers, qui avaient été contraints de faire l’impasse sur la dernière édition au Cameroun en 2022. L’excitation est à son comble, et la nation toute entière se prépare à soutenir avec ferveur les Léopards dans leur quête de gloire en Côte d’Ivoire l’année prochaine.

