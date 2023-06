CAN 2023 (Q): la RDC écrase le Gabon et se relance

La RDC a relancé sa course à la qualification de la CAN 2023 après sa victoire précieuse face au Gabon (2-0), dimanche soir à Franceville, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires.

Belle réaction congolaise! Dernière de sa poule avant le coup d’envoi de la cinquième journée, la RDC a relancé sa course à la qualification de la CAN 2023 après son exploit face au Gabon, dimanche soir. En déplacement à Franceville, les Léopards se sont imposés sur le score de 2-0. Aaron Tshibola (34è) et Fiston Mayele (83è) ont marqué les deux buts de la victoire congolaise.

Un coup parfait des Congolais qui signent une remontée spectaculaire au classement. Les poulains de Sébastien Desabre prennent provisoirement la première place en attendant l’autre match de cette poule entre le Soudan et la Mauritanie mardi. La RDC jouera sa qualification contre le Soudan en septembre prochain lors de la dernière journée. Le Gabon lui, sera opposé à la Mauritanie.

🇬🇦⚔🇨🇩: cc'est la fin du match au stade Franceville, les léopards ont fait le boulot grâce des buts d'Aaron Tshibola 34'⚽️, et de Fiston Mayele 83'⚽️.



🏁 Gabon 🇬🇦 🆚 🇨🇩 RD Congo 0️⃣:2️⃣ Fin du match.



BRAVOOOOOO les gars 🎉🎉#AllezylesLéopards 💪🏽 pic.twitter.com/ysjJNeYruM — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) June 18, 2023

Mayele sur le deuxième but du Congo face au Gabon ❤️🇨🇩🇨🇩 2-0 pic.twitter.com/3gaCLiwJP7 — 93’🇫🇷 (@manu__mk) June 18, 2023

