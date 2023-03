CAN 2023 (Q): la pré-liste du Cameroun avec des joueurs de Bordeaux, Lille et Chelsea

En course pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côté d’Ivoire, le Cameroun a établi une liste élargie à 34 joueurs pour la double confrontation face à la Namibie, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires.

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé ce vendredi sa liste de 34 joueurs présélectionnés pour la double confrontation contre la Namibie, prévue les 23 et 28 mars, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Cette liste élargie est marquée par l’arrivée de plusieurs nouveaux visages. Le jeune et talentueux latéral droit de 23 ans, Malcom Bokele, auteur d’une saison exceptionnelle avec Bordeaux en Ligue 2 et ayant déjà fréquenté la tanière en sélection de jeunes, en est un exemple marquant.

On retrouve également le jeune milieu de terrain prometteur de 19 ans, Carlos Baleba, qui s’est révélé avec Lille cette saison, ainsi que le milieu de terrain de la réserve de Chelsea, Benjamin Njongoue Elliott, âgé de 20 ans et qui a représenté l’Angleterre en U16.

Le défenseur central d’Albacete (D2 espagnole), Flavien Boyomo, né en France, est également soumis à un test. L’ex-international U20 anglais Danny Namaso (FC Porto), qui avait été pré-convoqué en septembre dernier mais n’avait pas été retenu dans la liste finale, est également appelé.

Au cours de sa récente tournée européenne, Rigobert Song en a peut-être profité pour obtenir l’accord de ces joueurs. Il reste à savoir si tous seront finalement sélectionnés et s’ils répondront tous favorablement à l’appel, comme Baleba, qui a récemment déclaré préférer se concentrer sur Lille.

Par ailleurs, la liste présente des joueurs cadres tels qu’Eric Maxim Choupo-Moting, qui semble avoir décidé de poursuivre l’aventure après avoir exprimé des doutes à l’issue de la Coupe du monde 2022, Vincent Aboubakar, André-Frank Zambo Anguissa, Bryan Mbeumo ou encore Karl Toko-Ekambi.

Sans surprise, le gardien de l’Inter Milan, André Onana, qui s’était retiré de la sélection après avoir eu une altercation avec Song au Qatar, manque à l’appel, tout comme l’ancien pilier défensif Michael Ngadeu (La Gantoise ), écarté avant le Mondial. Le milieu de terrain Samuel Oum Gouet (Malines) paie quant à lui les conséquences de sa situation compliquée en club. En revanche, l’ancien joueur de Saint-Étienne, Harold Moukoudi, ainsi que l’ex-pépite, Steve Mvoué, sont de retour.

Pour rappel, les Lions Indomptables font partie d’un groupe éliminatoire constitué de seulement trois sélections en raison de la suspension du Kenya. Après avoir réussi leur entrée face au Burundi (1-0), ils ont l’opportunité de creuser l’écart avec la Namibie.

La présélection du Cameroun contre la Namibie