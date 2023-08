CAN 2023 (Q): la pré-liste du Burundi face au Cameroun

-Publicité-

Le Burundi défie le Cameroun en septembre prochain, dans le cadre de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. 37 joueurs ont été présélectionnés pour l’occasion.

Encore quelques semaines et les amoureux du cuir rond vibreront au rythme des éliminatoires de la CAN 2023. La sixième et dernière journée des phases qualificatives se tiendra en septembre prochain. Une ultime chance pour décrocher le billet pour le voyage en terre ivoirienne.

Egalement dans le lot, le Burundi va défier le Cameroun le 12 septembre prochain. Troisième au classement dans le groupe C, à égalité de point avec les Lions Indomptables, les Hirondelles décrocheront leur billet en cas de victoire face aux protégés de Samuel Eto’o. Une mission pas impossible pour les Burundais qui vont croiser les crampons avec une équipe camerounaise qui sort d’une défaite face à la Namibie (1-2) lors de la 5è journée.

Et pour l’occasion, le sélectionneur national, Étienne Ndayiragije, a dévoilé une pré-liste de 37 joueurs. L’objectif est de travailler avec le groupe (dont la plupart évolue dans le championnat local) sur une longue période pour pouvoir dégager la liste définitive. Le rassemblement devrait démarrer la semaine prochaine. Les joueurs qui jouent dans d’autres clubs africains au delà, rejoindront le groupe lors des journées FIFA.

Les joueurs Burundais présélectionnés pour défier le Cameroun :

Gardiens (04) : Rukundo Onesime, Nahimana Jonathan, Mutombo Fabien, Ndikumana Justin

Défenseurs (10) : Nshimirimana David, Ndayishimiye Youssuf, Nsabiyumva Frédéric, Ndizeye Samuel, Weymans Marco, Muhindo Collin, Mikombozi Derrick, Nshimirimana Jospin, Nduwarugira Christophe, Nsabimana Issa Hubert

Milieux de terrain (13) : Aruna Madjaliwa, Bigirimana Abedi, Ngabo Tresor, Mvuyekure Emmanuel, Nahimana Shassir, Jordi Liongola, Nshimirimana Ismaïl, Ntibazonkiza Saïdi, Kanakimana Bienvenue, Girumugisha Jean Claude, Cédric Amissi, Kamsoba Elvis, Musore Aaron

Attaquants (10) : Bimenyimana Bon Fils Caleb, Hussein Shaban, Niyongabire Pacifique, Richard Kilongozi, Gregory Djoufack, Rukundwa Shammah, Ishimwe Tim Kenthy, Nimbona Kessy Jordan, Sudi Abdallah et Berahino Saido

