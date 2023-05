CAN 2023 (Q): la pré-liste de la Zambie face à la Côte d’ivoire avec Sunzu et Mwepu

Le sélectionneur national de la Zambie, Avram Grant, a publié une liste élargie à 29 joueurs pour la rencontre de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face à la Côte d’Ivoire.

Avram Grant a communiqué ce mercredi sa liste des joueurs convoqués pour le match face à la Côte d’Ivoire, le 17 juin prochain à Ndola. Une rencontre importante pour les Chipolopolos, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le sélectionneur national de la Zambie a publié une liste élargie à 29 joueurs avec un nouveau venu, Francisco Mwepu.

Le jeune frère d’Enock Mwepu, ancien capitaine de l’équipe zambienne (23 sélections, 6 buts), et milieu offensif de Cadix, a attiré l’attention du sélectionneur après une saison réussie en Andalousie. À seulement 23 ans, ce pur produit du Kafue Celtic FC a marqué 7 buts en 28 matchs de Segunda Federación (4e division espagnole) avec l’équipe réserve du Submarino Amarillo.

Cela lui a valu sa première apparition avec l’équipe professionnelle le 24 mai dernier sur le terrain de Villarreal (victoire 2-0), lors de la 36e journée de Liga. Une occasion de porter haut les couleurs de sa famille, alors qu’Enock a dû mettre fin à sa carrière à l’âge de 24 ans en raison d’une maladie cardiaque.

Dans cette liste, on note également le retour de Stophila Sunzu, ancien joueur de Sochaux, Lille, Metz et du TP Mazembe. Âgé de 33 ans et avec 77 sélections et 5 buts à son actif, il a remporté la CAN avec les Chipolopolos en 2012. Le défenseur du JN Xingzhou (2e division chinoise) n’avait plus été appelé en sélection depuis 2019.

L’avant-centre de Leicester, Patson Daka, conserve sa place dans le groupe, malgré une saison difficile avec les Foxes, qui ont été relégués en Championship neuf ans après leur promotion en Premier League. En revanche, Benson Sakala (Viagem Pribram/République tchèque) qui se remet d’une blessure, manque à l’appel.

La Zambie, deuxième du groupe H à seulement un point derrière la Côte d’Ivoire, qui occupe la première place avec 9 points, n’a besoin que d’un point pour valider sa qualification pour la CAN 2023 aux dépens des Comores. Les Chipolopolos débuteront leur stage de préparation lors de la première semaine de juin, selon la Fédération zambienne de football (FAZ). Les joueurs évoluant à l’étranger rejoindront l’équipe dès la fin des championnats dans leurs pays respectifs.

La liste de la Zambie face à la Côte d’ivoire:

Gardiens : Lawrence Mulenga (Power Dynamos), Toaster Nsabata (Sekhukhune United-RSA), Victor Chabu (Nchanga Rangers)

Défenseurs : Stoppila Sunzu (Jinang Xingzhou-Chine), Aime Mabika (Toronto FC-USA), Frankie Musonda (Ayr United-Ecosse), Benedict Chepeshi (Red Arrows), Gift Mphande (Atletico Lusaka), Samson Mkandawire, Kelvin Kapumbu (Zesco United), Tandi Mwape (TP Mazembe-RDC), Dominic Chanda (Kabwe Warriors), Roderick Kabwe (Sekhukhune United-Afrique du Sud), Pride Mwansa (Nkwazi), Golden Mafwenta (MFK Vyskov- Rép. tchèque)

Milieux de terrain : Kings Kangwa (Red Star Belgrade-Serbie), Emmanuel Banda (Rijeka-Croatie), Rarry Bwalya (Amazulu FC-Afrique du Sud), Clatous Chama (Simba SC-Tanzanie), Patson Kwataine (Mufulira Wanderers), Lubambo Musonda (AC Horsens-Danmark), Kelvin Kampamba (Zesco United), Lameck Banda (Lecce-Italie), Gamphani Lungu (Supersport United-Afrique du Sud)

Attaquants : Fashion Sakala (Rangers-Ecosse), Patson Daka (Leicester City-Angleterre), Andrew Phiri (FC MUZA), Kennedy Musonda (Yanga SC-Tanzanie), Francisco Mwepu (Cadiz CF-Espagne)

