CAN 2023 (Q): la Mauritanie sanctionnée, la RDC gagne sur tapis vert

La CAF a rendu son verdict dans le recours déposé par la RDC contre la Mauritanie pour dénoncer l’inéligibilité d’un joueur des Mourabitounes des éliminatoires de la CAN 2023. Et l’instance panafricaine a donné raison aux Léopards, sanctionnant ainsi la sélection mauritanienne qui perd ce match sur tapis vert.

Au lendemain de la double confrontation face à la Mauritanie (3-1, 1-1), la RDC avait saisi la CAF pour dénoncer l’inéligibilité de l’arrière gauche Khadim Diaw (25 ans), né au Sénégal et aligné par les Mourabitounes. Une plainte étudié par l’instance panafricaine qui a livré son verdict dans un courrier adressé mardi aux Fédérations concernées.

Dans sa note, le Jury Disciplinaire a rejeté les arguments de défense avancés par la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), à savoir que « le joueur n’avait pas besoin d’un changement d’association puisqu’il n’avait participé qu’à des rencontres du CHAN qui tombaient en-dehors du calendrier de la FIFA et ne devaient donc pas être considérées comme une compétition “officielle” » et « que la plainte déposée par la Fécofa (Fédération congolaise de football association, ndlr) ne devrait pas être considérée comme une protestation et que les dispositions d’une telle protestation auraient dû s’appliquer ».

Le Jury constate par ailleurs que « ledit joueur n’a jamais demandé le changement d’association à l’époque alors qu’il avait déjà représenté l’équipe sénégalaise dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2020 ». Il a donc décidé de « déclarer le joueur Khadim Diaw inéligible et de sanctionner les matches auxquels le joueur a participé comme perdus par forfait par la Mauritanie ».

Conséquence, la RDC remporte cette double confrontation sur tapis vert et engrange les 6 points de la victoire. Ce qui change complètement le classement dans le groupe I. Les Léopards virent en effet en tête avec 9 points, devant la Mauritanie et le Gabon, à égalité de points (7) tandis que le Soudan ferme la marche. Les hommes de Sébastien Desabre affronteront l’équipe soudanaise lors de la sixième et dernière journée de ces phases qualificatives. Un nul suffira aux Léopards pour valider leur ticket pour le voyage en Côte d’Ivoire, hôte de la CAN 2023, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024.

Notons cependant que la Fédération mauritanienne qui a également écopé d’une amende de 10 000 dollars, peut faire appel de sa sanction auprès du Jury d’appel de la CAF. Ceci, dans un délai de trois jours à compter de la communication de la décision du Jury Disciplinaire.

🚨 La décision de la CAF chamboule tout 🥵



La RDC reprend la première place du Groupe I avec 9 points.



Un nul suffira face au Soudan pour finir en tête de la poule. #AFCON2023 #Congo #RDC #CAN2023 pic.twitter.com/1yTLaTt7aB — LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) July 11, 2023

