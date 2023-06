CAN 2023 (Q): la liste du Nigéria contre la Sierra Leone avec Victor Osimhen

-Publicité-

Le Nigéria affronte la Sierra Leone le 17 juin prochain à Monrovia, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. La liste des Super Eagles convoqués pour l’occasion est tombée.

Le sélectionneur national du Nigéria, José Peseiro, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre la Sierra Leone. Les Super Eagles affronteront en effet les Leone Stars le 17 juin prochain à Monrovia. Menacés par la Guinée-Bissau dans le groupe A, les Nigérians doivent prendre les trois points de la victoire face aux Sierra-léonais pour valider leur ticket pour la Côte d’Ivoire, hôte de la compétition africaine.

Et pour atteindre cet objectif, José Peseiro a fait appel à 23 joueurs. Le technicien portugais a convoqué Victor Osimhen, récemment couronné champion d’Italie avec Naples et meilleur buteur de la Serie A, ainsi que Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, Kelechi Iheanacho, Alex Iwobi et Wilfred Ndidi. Moses Simon, joueur du FC Nantes, est le seul représentant de la Ligue 1 française.

- Publicité-

Bien que Taiwo Awoniyi fasse son retour dans une attaque très concurrentielle, Victor Boniface et Gift Orban, les deux buteurs qui font sensation en Belgique et suscitent l’intérêt des prétendants sur le marché des transferts, devront quant à eux attendre avant de connaître les joies de la sélection, car ils ne sont pas retenus sur la liste.

En l’absence de Francis Uzoho, blessé, Adebayo Adeleye a été appelé au poste de gardien, tandis que quatre joueurs locaux ont été invités à rejoindre le rassemblement : Victor Sochima, Olorunleke Ojo, Divine Nwachukwu et Chidiebube Duru.

La liste du Nigeria contre la Sierra Leone

Gardiens : Adebayo Adeleye (Hapoël Jérusalem, Israël); Victor Sochima (Rivers United); Olorunleke Ojo (Enyimba FC)

- Publicité-

Défenseurs : William Ekong (Watford FC, Angleterre); Calvin Bassey (Ajax FC, Pays-Bas); Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim, Allemagne); Chidiebube Duru (Rivers United); Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion, Angleterre); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Espagne); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal) ; Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce FC, Turquie)

Milieux de terrain : Joseph Ayodele-Aribo (Southampton FC, Angleterre); Alex Iwobi (Everton FC, Angleterre); Divine Nwachukwu (Assurance Bendel); Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre); Frank Onyeka (Brentford FC, Angleterre)

Attaquants : Moses Simon (FC Nantes, France) ; Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Espagne) ; Ademola Lookman (Atalanta FC, Italie); Victor Osimhen (SSC Naples, Italie); Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest, Angleterre) ; Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre); Ahmed Musa (Sivasspor, Turquie)

Articles similaires