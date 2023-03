CAN 2023 (Q): la liste du Niger pour le choc contre l’Algérie

Le sélectionneur du Niger, Jean Michel Cavalli, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à l’Algérie en éliminatoire de la CAN 2023. Un groupe de 26 Menas avec plusieurs locaux.

Le Niger affronte l’Algérie en fin mars prochain, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Le Mena se déplacera chez les Fennecs le 23 mars, avant de recevoir ses adversaires quatre jours plus tard, dans un match délocalisé au stade de Radès en Tunisie. Deux chocs décisifs pour les Nigériens, en quête de leur première victoire dans cette phase qualificative.

Pour l’occasion, le sélectionneur Jean Michel Cavalli, a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Le technicien français a fait appel à 26 Menas dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 9 milieux de terrain et 6 attaquants. Une liste composée à majorité de joueurs issus du championnat local.

Pour rappel, le Niger est deuxième du groupe F avec deux points. L’Algérie tient la tête du classement avec six points après les deux premières journées.

La liste des 26 joueurs convoqués

Gardiens : Djibo Mahamadou Tandja (AS FAN), Issaka Oumarou (Dragons FC), Soumaila Oumarou (USGN)

Défenseurs : Karim Doudou (Dakkada FC), Souleymane Zakari (Lyon la Duchère), Boureima Katkoré (AS Douanes), Bonkano Abdoul Rahim (R. Majadahonda), Diori Hamani Magagi (CD Castellon), Yakubu Najeed (Ilves), Abdoul Nasser Garba (AS Douanes), Ibrahim Djibo Adamou (ASN Nigelec)

Milieux de terrain : Diabate Ousmane (Olympic Club Zawiya), Mohamed Ali (Maccabi Haifa), Mohamed Wonkoye (Horoya AC), Amadou Sabo (Club Africain), Moussa Kassa (USGN), Ousseini Badamassi (TP Mazembe), Abdoulmagid Boubacar (Al Shorta SC), Amadou Darankoum (FC Sheriff), Hassane Adamou (Burgos)

Attaquants : Soumaila Hainikoye (USGN), Zakari Adebayor (RS Berkane), Daniel Sosah (FC Kryvbas), Issa Djibrilla (FC Zira), Seybou Koita (Oman Club), Abdoul Aziz Ibrahim (AS Douanes)