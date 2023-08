CAN 2023 (Q): la liste du Mozambique face au Bénin avec Geny Catamo

Le sélectionneur national du Mozambique, Chiquinho Conde, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs retenus pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin. Un groupe de 25 joueurs avec la star Geny Catamo.

En quête du second billet du groupe L, qualificatif pour la CAN 2023 dont la phase finale aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Bénin s’affronteront en septembre prochain à Maputo. Les deux équipes se livreront un duel fratricide, comptant pour la sixième journée des éliminatoires.

Deuxièmes de leur poule après leur victoire face au Rwanda (2-0) lors de la précédente journée, les Mambas n’ont besoin qu’un match nul pour se qualifier pour la compétition. Tenus en échec par le Sénégal (1-1) en juin dernier, les Guépards doivent de leur côté prendre les trois points de la partie pour être du voyage en terre ivoirienne. Malheur donc aux vaincus.

- Publicité-

Pour ce choc, le sélectionneur national du Mozambique a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Le tacticien Chiquinho Conde a fait appel à 25 joueurs avec la star Geny Catamo. Bourreau des Béninois à Cotonou, le milieu de terrain, prêté par le Sporting à Marítimo, est retenu dans le groupe, renforcé par les arrivées de Ricardo Guimarães et Jonathan Muiomo.

Agé de 27 ans, le premier est un milieu de terrain évoluant avec le GD Chaves en première division portugaise. Quant au second, il est un milieu de terrain de 24 ans qui joue en quatrième division allemande avec le CZ Jena. Deux cadres manquent cependant à l’appel. Il s’agit de Reinildo Mandava et Zainadine Junior.

Pour rappel, le match est prévu le 9 septembre 2023 à l’Estadio Nacional do Zimpeto de Maputo à 15h GMT.

- Publicité-

La liste des 25 joueurs du Mozambique

Gardiens de but (3) : Ernan Siluane, Victor Guambe, Ivane Urrubal.

Défenseurs (8) : Domingos Macandza (Mexer), Edmilson Dove, Bruno Langa, Bheu Januário, Edson Sitóe (Mexer), David Malembana, Fernando Chamboco, Feliciano Jone (Nené).

Milieux de terrain (11) : Amade Momade (Amadou), Ricardo Guimarães (Guima), Dário Melo, Shaquille Nangy, Clésio Bauque, Geny Catamo, Jonathan Muiomo, Elias Pelembe (Dominguês), Witiness Quembo (Witi), Gildo Vilanculos, Stélio Ernesto (Telinho).

- Advertisement -

Attaquants (3) : Stanley Ratifo, Faisal Bangal, Dayo Antonio.

Articles similaires