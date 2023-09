CAN 2023 (Q): la liste du Mali contre le Soudan du Sud et la Côte d’ivoire

Le sélectionneur national du Mali, Eric Chelle, a publié ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour le match contre le Soudan, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

C’est au cours d’une conférence de presse tenue ce vendredi dans les locaux de la Fédération malienne de football qu’Eric Chelle a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles affronteront en effet le Soudan du Sud le 8 septembre à Bamako. Et quatre jours plus tard, les Maliens défieront la Côte d’Ivoire en amical.

Eric Chelle a fait appel à 25 joueurs pour ces deux rencontres. Il s’agit de Il s’agit de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants. A noter l’absence de El Bilal Touré, blessé lors d’un match avec son club d’Atalanta Bergame.

- Publicité-

La liste du Mali:

Gardiens

Ibrahim Mounkoro

Ismaël Diawara

Djigui Diarra

Défenseurs

Hamari Traoré

Massadio Haidara

Mamadou Traoré

Mamadou Fofana

Amadou Dante

Boubacar Kouyaté

Falaye Sacko

Sikou Niakate

Milieux

Diadié Samasseko

Mohamed Camara

Lassana Coulibaly

Aliou Dieng

Kamory Doumbia

Yves Bissouma

Adama Noss Traoré

Cheick Doucouré

- Publicité-

Attaquants

Moussa Djenepo

Adama Malouda Traoré

Lassine Sinayoko

Ibrahim Koné

Sékou Koïta

Néné Dorgeles

Articles similaires