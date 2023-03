CAN 2023 (Q): la liste du Mali contre la Gambie avec un ancien de l’OL

L’entraîneur du Mali, Eric Chelle, a publié ce vendredi une liste de 26 joueurs, appelés pour la double confrontation contre la Gambie, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023.

En tête de leur groupe, avec une avance de trois points sur le duo formé par le Congo et la Gambie, les Aigles aborderont cet affrontement sans plusieurs de leurs éléments cadres. Yves Bissouma, le milieu de terrain de Tottenham, qui a subi une opération à la cheville gauche, ne sera pas de la partie, tout comme l’ancien attaquant de Reims, El-Bilal Touré, et le gardien remplaçant Ibrahim Mounkoro, tous deux à l’infirmerie. En outre, l’avant-centre de Lorient, Ibrahima Koné, sera également absent pour cause de suspension.

Dans ce contexte, quatre nouveaux joueurs ont été convoqués pour la première fois. Parmi eux, on trouve le défenseur central Issiar Dramé, formé à l’Olympique Lyonnais et qui a disputé six matches avec Bastia en Ligue 2 cette saison. Le gardien local Aboubacar Doumbia et le milieu de terrain de Sheffield United, Ismaila Coulibaly, qui a déjà été sélectionné en équipe U20, font également partie des convocations.

Enfin, l’attaquant Boubacar Traoré, en forme avec l’US Monastir en Coupe de la Confédération avec trois buts à son actif, célèbre également sa première sélection. L’attaquant Fousseni Diabaté, né à Aubervilliers, déjà appelé en 2019 sans pouvoir honorer sa convocation, aura également l’occasion de faire ses grands débuts.

Pour le reste, les têtes d’affiche telles que Hamari Traoré, Falaye Sacko, Mohamed Camara, Amadou Haïdara et Sekou Koita seront présentes. Les Maliens ont connu un excellent début de parcours en remportant successivement les rencontres contre le Congo (4-0) et le Soudan du Sud (3-1) dans ces éliminatoires. Les Aigles affronteront les Scorpions, les 24 mars (à Bamako) et 28 mars (à Casablanca, au Maroc).

La liste des joueurs maliens retenus: