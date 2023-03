CAN 2023 (Q): la liste du Ghana avec les frères Ayew

Le sélectionneur du Ghana, Chris Hughton, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre l’Angola, en éliminatoire de la CAN 2023. Un groupe de 25 Black Stars avec les frères Ayew.

Récemment porté à la tête des Black Stars en remplacement d’Otto Addo qui a quitté son poste après la Coupe du monde 2022, Chris Hughton a publié ce jeudi sa liste des joueurs retenus pour les prochaines rencontres des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Les Ghanéens affrontent en effet l’Angola, les 23 et 27 mars prochains, lors des 3ème et 4ème journées. Le nouveau sélectionneur du Ghana a fait appel à 25 joueurs.

Manifestement, l’ex-adjoint a décidé de marquer de son empreinte l’équipe en se passant de six joueurs qui avaient participé à la campagne au Qatar, à savoir les jeunes Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Daniel Afriyie (FC Zurich) et Fatawu Issahaku (Sporting Lisbonne), l’expérimenté latéral gauche Abdul Baba Rahman (Reading) ainsi que les pensionnaires de Ligue 1, Alidu Seidu (Clermont) et Elisha Owusu (Auxerre), ces derniers étant malheureusement blessés.

Inévitablement, ces absences libèrent des places et un nouveau venu se distingue, en la personne de Patrick Kpozo, latéral gauche du Sheriff Tiraspol, adversaire de Nice ce jeudi en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conférence. On note également les retours du gardien Jojo Wallacott, d’Edmund Addo et de Majeed Ashimeru dans l’entrejeu, de l’ailier Joseph Painstil et de l’ailier Ransford-Yeboah Kōnigsdōrffer, ancien international Espoirs allemand qui avait fêté sa première cape en septembre.

Pour le reste, la présence des têtes d’affiche telles que Thomas Partey, Mohammed Kudus, Inaki Williams, Tariq Lamptey ainsi que des frères André et Jordan Ayew ne suscite guère de surprise. Alexander Djiku, Salis Abdul Samed et Gideon Mensah représenteront quant à eux la Ligue 1. Les Black Stars, victorieux de Madagascar sur le score de 3-0 mais accrochés par la Centrafrique (1-1), partagent la tête de leur groupe qualificatif avec l’Angola.

Le groupe du Ghana contre l’Angola:

Gardiens : Lawrence Ati Zigi (FC St. Gall), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Joseph Wollacott (Charlton Athletic)

Défenseurs : Tariq Lamptey (Brighton), Denis Odoi (Club Brugge), Gideon Mensah (Auxerre), Patrick Kpozo (Sheriff Tiraspol), Daniel Amartey (Leicester), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Mohammed Salisu (Southampton), Alexander Djiku (Strasbourg)

Milieux de terrain : Thomas Partey (Arsenal), Majeed Ashimeru (Anderlecht), Abdul Salis Samed (Lens), Edmund Addo (Spartak Subotica)

Attaquants : Jordan Ayew (Crystal Palace), Osman Bukari (Etoile Rouge Belgrade), Joseph Painstil (Genk), Kamal Deen Sulemana (Southampton), Ransford Yeboah Königsdörffer (Hambourg), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Andre Ayew (Nottingham Forest), Kamal Sowah (Club Brugge), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Antoine Semenyo (Bournemouth)

🚨 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗦 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗟𝗜𝗦𝗧 📜#BlackStars Coach Chris Hughton has named his Twenty-five man squad for this month’s Africa Cup of Nations qualifiers against Angola.



📰: https://t.co/Sp1wuJv4cQ#AFCON2023Q pic.twitter.com/QMzMsZIZLz — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 9, 2023