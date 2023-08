CAN 2023 (Q): la liste du Burkina Faso face au Maroc, sans un poids lourd

-Publicité-

L’équipe nationale du Burkina Faso se prépare à affronter des défis de taille, avec les éliminatoires de la CAN 2023 en ligne de mire et un match amical contre le Maroc en septembre prochain. Hubert Velud, le sélectionneur des Étalons, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour ces deux rencontres majeures, et le nom du capitaine Bertrand Traoré manque à l’appel.

25 joueurs burkinabè ont été convoqués par le sélectionneur Hubert Velud pour les matchs contre l’Eswatini et le Maroc, prévus en septembre 2023. Les Etalons défieront les Sihlangu Semnikati le 8 septembre au stade de Marrakech, avant de croiser les crampons avec les Lions de l’Atlas dans un choc de gala, le 12 septembre à Lens en France.

Dans cette liste des appelés, on remarque l’absence du capitaine Bertrand Traoré, non sélectionné pour ces joutes. L’attaquant d’Aston Villa ne serait pas totalement remis de sa blessure. En revanche, on peut constater le retour en sélection de Mohamed Konaté. L’attaquant de l’Akhmat Grozny n’a plus été convoqué depuis la CAN 2021 au Cameroun, où le Burkina Faso a terminé à la quatrième place. A noter également la première convocation du gardien de Sabadell FC en Espagne, Sebastian Koula Tou.

- Publicité-

La liste des Etalons du Burkina Faso

Gardiens

Hervé Kouakou Koffi (Sporting Charleroi, Belgique)

Kilian Nikiema (Ado Den Haag, Pays-Bas)

Sebastian Koula Tou (Sabadell/ Espagne)

Défenseurs

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Allemagne)

Issoufou Dayo (RS Berkane, Maroc)

Nouma Valentin (AS Lupopo/ RDC)

Steeve Yago (Aris Limassol, Chypre)

Yacouba Nasser Djiga (FC Bale/Suisse)

Adamo Nagalo (FC Nordsjælland, Danemark)

Djebré Abdoul (Modena/Italie)

Issa Kaboré (Luton T/Angleterre)

Milieux

Gustavo Fabrice Sangaré (Quevilly-Rouen, France)

Ibrahim Blati Touré (Pyramids FC, Égypte)

Cédric Badolo (Sheriff Tiraspol, Moldavie)

Stéphane Aziz Ki (Young Africans, Tanzanie)

Adama Guira (Racing Rioja CF, Espagne)

Sacha Jordan Bancé (Standard De Liège, Belgique)

Dramane Salou (Urartu FC, Arménie)

Ismahila Ouedraogo (Panserraikos/Grèce)

- Publicité-

Attaquants

Dango Aboubacar Faissal Ouattara (AFC Bournemouth, Angleterre)

Mamady Alex Bangré (Toulouse, France)

Abdoul Fessal Tapsoba (Amiens/France)

Cyrille Bayala (AC Ajaccio, France)

Mohamed Konaté (Akmat/Russie)

Djibril Ouattara (RS Berkane/Maroc)

Articles similaires