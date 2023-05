CAN 2023 (Q): la liste du Burkina Faso contre le Cap-Vert, sans Issa Kaboré

Le sélectionneur national du Burkina Faso, Hubert Velud, a communiqué ce mercredi sa liste des Etalons convoqués pour le match face au Cap-Vert (18 juin à Praia), à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

La Fédération burkinabé de football a publié ce mercredi la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Hubert Velud pour le match contre le Cap-Vert, le 18 juin prochain à Praia, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Un groupe de 25 Etalons sans Issa Kaboré (OM/France), suspendu, ni Guiébré Abdoul (Reggiana/Italie), Lassina Franck Traoré (Shakhtar Donetsk/Ukraine) ou encore Nassim Innocenti (Valenciennes/France), tous les trois blessés. Afin de combler ces absences, le sélectionneur français a décidé de faire confiance à trois nouveaux joueurs, notamment Sacha Bansé (Standard de Liège B/Belgique), Mohamed Zégué Traoré (AS Douanes/Burkina) et Ismael Seoné (Vitess FC/Burkina). Mais ce n’est pas tout.

- Publicité-

Hubert Velud a également décidé de rappeler le défenseur Nasser Djiga (Nîmes/France), le milieu défensif Dramane Salou (Urartu/Arménie) et l’arrière gauche Cheik Ouédraogo (Asfa Yennenga/Burkina). Ces trois joueurs étaient absents lors du dernier rassemblement du Burkina Faso en mars, lors de la double confrontation contre le Togo (1-0, 1-1) comptant pour les troisième et quatrième journées des phases qualificatives. Aux côtés des incontournables Bertrand Traoré (Aston Villa) et Dango Ouattara (Bournemouth), entre autres, ils formeront l’épine dorsale de l’équipe qui affrontera les Requins Bleus.

Leader du groupe B avec 10 points, le Burkina Faso est déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Du côté du Cap-Vert (2e, 7 points), une victoire leur assurerait la qualification aux dépens de l’Eswatini et du Togo, respectivement troisième et dernier du groupe avec deux points chacun.

La liste du Burkina Faso face au Cap-Vert:

Articles similaires