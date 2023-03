CAN 2023 (Q): la liste des Comores pour le choc contre la Côte d’ivoire

Le sélectionneur des Comores, Younes Zerdouk, a communiqué sa liste de 24 joueurs retenus pour la double confrontation face à la Côte d’ivoire, en éliminatoire de la CAN 2023.

Cette liste de convocations est caractérisée par la première sélection de deux renforts: l’attaquant Rafiki Saïd (23 ans), qui a fait trembler les filets à deux reprises cette saison en Ligue 2 avec Nîmes, et le latéral gauche Ismaël Boura (22 ans) de Lens. Toutefois, l’affaire concernant le natif de Mayotte suscite une certaine confusion, étant donné que ce dernier ne semble pas disposé à rejoindre les Cœlacanthes.

«Je n’ai pas donné mon accord. J’ai appris cela comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Je préfère me concentrer, avec mon club, sur la fin de saison. Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps et avons échangé, mais pour l’instant, je le répète, ma priorité est mon club, même si la porte n’est pas fermée», a affirmé le Sang et Or sur les ondes deMayotte La 1ère. Il reste à voir comment cette affaire se résoudra.

En ce qui concerne les autres joueurs, les têtes d’affiche Salim Ben Boina, Ali Ahamada, Fouad Bachirou, Youssouf Mchangama, et Faïz Selemani seront présents. Pas d’El Fardou Ben Mohamed en revanche, finalement forfait et remplacé par Ali M’Madi.

Faïz Mattoir et Nasser Chamed ne pourront pas non plus participer à la double confrontation en raison de blessures. Chaker Alhadhur, qui a marqué un but malheureux lors du huitième de finale de la CAN 2021 contre le Cameroun (1-2), est également écarté en raison d’une saison blanche avec l’AC Ajaccio.

Les Comores, vainqueurs du Lesotho (2-0) et battus par la Zambie (2-1), occupent actuellement la troisième place de leur groupe qualificatif, à égalité avec les Chipolopolo et à un point du leader ivoirien.

La liste des Comores face à la Côte d’ivoire:

[#liste] Ben Fardou, blessé, est malheureusement forfait pour ce rassemblement 😢 Ali M’Madi est appelé en renfort ! #Comores🇰🇲 #can23 https://t.co/nWjmrCn5LV — Les Cœlacanthes des Comores 🇰🇲 (@_coelacanthes) March 16, 2023