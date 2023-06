CAN 2023 (Q): la liste des Comores face au Lesotho, avec un revenant

-Publicité-

Le sélectionneur des Comores, Younes Zerdouk, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le match contre le Lesotho, le 17 juin, à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires pour la CAN 2023. Un groupe de 23 Cœlacanthes avec le revenant Halifa Soulé.

Condamnés à gagner le match de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Lesotho, le 17 juin prochain, les Comores ont dévoilé ce mardi leur liste des joueurs retenus pour cette rencontre cruciale. Le sélectionneur national des Cœlacanthes, Younes Zerdouk, a fait appel à 23 joueurs avec le milieu Halifa Soulé (AS Béziers, France) qui fait son retour en sélection après quatre ans d’absence.

Le jeune ailier du SO Romorantin Soiyir Sanali (6 buts, 2 passes décisives en 24 apparitions), et le milieu offensif de Fleury 91 William Vouama (3 buts, 3 assists en 26 rencontres) reçoivent également leur première convocation. Le technicien franco-marocain va cependant faire sans plusieurs de ses cadres, forfaits pour blessures. Il s’agit de Nasser Chamed (Chindia, Roumanie), Faïz Mattoir (Almere City, Pays-Bas) et surtout El Fardou Ben Mohamed (APOEL Nicosie, Chypre).

Logés dans la poule H, où figure la Côte d’ivoire, hôte de la compétition et qualifiée d’office, les Comores sont troisièmes au classement, à six points de la deuxième place qualificative pour la CAN 2023. Avec une équipe qui n’a plus son destin entre ses mains dans cette campagne, les Cœlacanthes doivent non seulement arracher la victoire face au Lesotho, mais également espérer que les Ivoiriens, en tête de la poule avec 10 unités, battent la Zambie.

La liste des Comores pour affronter le Lesotho

Gardiens : Ben Salim Boina (SAS Épinal, Frabce), Yannick Pandor (RC Lens, France), Ali Ahamada (Azam FC, Tanzanie)

Défenseurs : Younn Zahary (Mezőkövesd-Zsóry, Hongrie), Kassim Mdahoma (FC Botoșani, Roumanie), Mohamed Youssouf (AC Ajaccio, France), Saïd Bakari (RKC Waalwjik, Pays-Bas), Karim Attoumani (Dijon, France), Ahmed Soilihi (FC Martigues, France), Abdel Akim Abdallah (Rodez AF, France)

Milieux de terrain : William Vouama (FC Fleury 91, France), Abdallah Ali Mohamed (Stade Lausanne Ouchy, Suisse), Iyad Mohamed (Le Mans FC, France), Fouad Bachirou (AC Omónia Nicosie, Chypre), Youssouf Mchangama (AJ Auxerre, France), Halifa Soulé (AS Béziers, France), Bendjaloud Youssouf (Châteauroux, France), Yacine Bourhane (Esbjerg fB, Danemark)

Attaquants : Soiyir Sanali (SO Romorantin, France), Faïz Selemani (KV Courtrai, Belgique), Ibroihim Youssouf (African Stars, Namibie), Ali Mmadi (SAS Épinal, France), Ahmed Mogni (Jeunesse Esch, Luxembourg)

[#liste] Voici la liste de joueurs convoqués par Younes Zerdouk pour affronter le Lesotho dans le cadre de la 5e journée de qualification à la Can. #Comores🇰🇲 #coelacanthes #can23 pic.twitter.com/TVybRI6gIv — Les Cœlacanthes des Comores 🇰🇲 (@_coelacanthes) June 6, 2023

