CAN 2023 (Q): la liste définitive du Gabon face à la RDC avec Aubameyang

Le sélectionneur national du Gabon, Patrice Neveu, a communiqué ce mercredi sa liste définitive des joueurs retenus pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Pierre Emerick Aubameyang fait partie du groupe.

De retour chez les Panthères, plus d’un an après avoir claqué la porte de la sélection nationale, Pierre Emérick Aubameyang sera dans le groupe gabonais pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. L’attaquant de Chelsea est convoqué par le sélectionneur Patrice Neveu dans son groupe pour la rencontre face à la RDC en juin prochain. Une liste de 23 joueurs dressée par le technicien français où figure également Mario Lemina, lui aussi sorti de sa retraite internationale.

Alors qu’il s’était retrouvé au centre d’un litige entre les deux pays en 2021, le milieu Guelor Kanga manque en revanche à l’appel pour cause de suspension. Pour le reste, les têtes d’affiche comme Denis Bouanga, Ecuele Manga, Palun, Didier Ndong, Biyogo Poko, Boupendez et Allevinah seront bien présents. Les Panthères se prépareront en France avant de rejoindre le pays.

Pour rappel, le Gabon est premier du groupe I avec 7 points, devant le Soudan (6 points), la Mauritanie (5 points) et la RDC (4 points). Les Panthères affronteront les Léopards le 18 juin prochain, au stade de Franceville.

La liste des Panthères contre la RDC

