CAN 2023 (Q): la liste définitive du Cameroun face à la Namibie avec Choupo-Moting

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à la Namibie, en éliminatoire de la CAN 2023. Et le technicien a retenu 24 Lions Indomptables avec Choupo-Moting.

Après une première liste élargie à 34 joueurs, Rigobert Song a dévoilé ce jeudi sa liste définitive des Lions Indomptables retenus pour les prochaines rencontres éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Le Cameroun affronte la Namibie en double confrontation, les 23 et 28 mars, dans le cadre des 3e et 4e journées.

Dans ce groupe, on retrouve les habitués dont Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting, André-Frank Zambo Anguissa, Bryan Mbeumo ou encore Karl Toko-Ekambi. Trois nouvelles têtes font également leur apparition dans la tanière des Lions. Il s’agit du latéral droit de Bordeaux Malcom Bokele, l’ex-international U16 anglais, Benjamin Njongoue Elliott (Chelsea), et le défenseur central d’Albacete (D2 espagnole), Flavien Boyomo.

Pour rappel, les Lions Indomptables font partie d’un groupe éliminatoire constitué de seulement trois sélections en raison de la suspension du Kenya. Après avoir réussi leur entrée face au Burundi (1-0), ils ont l’opportunité de creuser l’écart avec la Namibie.

La liste finale du Cameroun contre la Namibie