CAN 2023 (Q): la liste de l’Ouganda face à l’Algérie

Le sélectionneur national de l’Ouganda, Milutin Sredojević, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le match contre l’Algérie, le 18 juin prochain, à l’occasion de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le sélectionneur national de l’Ouganda, Milutin Sredojević, vient de dévoiler sa liste de 23 joueurs pour le match capital contre l’Algérie, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Parmi les figures de proue de l’équipe, on retrouve Farouk Miya (Çaykur Rizespor, Turquie) et Aziz Kayondo (MFK Vyškov, République tchèque), qui évoluent tous deux en Europe. Les autres cadres de l’effectif comme Joseph Ochaya (49 sélections, 2 buts), Khalid Aucho (62 sélections, 2 buts) et l’attaquant Emmanuel Okwi (67 sélections, 22 buts) sont également appelés.

Plusieurs éléments phares des Cranes manquent cependant à l’appel. Il s’agit de Allan Okello (13 sélections, 2 buts), Bright Anukani (12 sélections, 3 buts) et Isma Watenga (19 sélections). Hilary Mukundane, Moses Opondo et Musa Ramathan, avec seulement 6 sélections à eux trois, n’ont pas non plus été retenus.

En se qualifiant pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, l’Ouganda participerait à cette compétition africaine prestigieuse pour la huitième fois de son histoire. Bien qu’ils n’aient pas réussi à se qualifier pour l’édition 2021 au Cameroun, les Cranes ont néanmoins atteint les huitièmes de finale en Égypte deux ans plus tôt.

Ce parcours remarquable, marqué par une défaite contre le Sénégal (0-1), futur finaliste, a caractérisé une immense fierté dans tout le pays. Il ne fait aucun doute que les troupes de Milutin Sredojević rêvent de répéter voire de surpasser cette performance. Tout commence par une victoire contre les Fennecs de Riyad Mahrez ce dimanche.

La liste de l’Ouganda face à l’Algérie

