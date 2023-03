CAN 2023 (Q): la liste de l’Algérie face au Niger avec Riyad Mahrez

L’entraîneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, a fait appel à un groupe de 25 joueurs pour la double confrontation face au Niger, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Vainqueur de la CAN 2019, l’Algérie va tenter de remonter à nouveau sur le toit africain. Une mission qui est loin d’être une formalité pour les Fennecs, qui enchaînent désillusion sur désillusion ces dernières années. En témoigne leur fiasco à la dernière Coupe d’Afrique où ils ont été éliminés dès les phases de groupe. Une mauvaise passe qu’entend gommer le sélectionneur Djamel Belmadi, alors que les siens sont engagés dans la course à la qualification de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

En tête de leur groupe éliminatoire, après leurs victoires contre l’Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0), les Algériens sont actuellement bien partis pour décrocher leur billet pour le voyage en terre ivoirienne. Et l’équipe maghrébine pourrait se qualifier en cas de bons résultats contre le Niger, les 23 et 27 mars prochain. L’Algérie reçoit en effet le Mena le 23 mars au Stade Nelson Mandela d’Alger avant de se déplacer à Tunis le 27 mars pour le retour. Ceci, à l’occasion des troisièmes et quatrième journées des phases qualificatives.

Pour cette double échéance, le sélectionneur Djamel Belmadi a fait appel à 25 joueurs. Dans cette liste, on retrouve les habitués tels que le capitaine Riyad Mahrez, Slimani, Bentaleb ou encore Aissa Mendy. Pas de Raïs M’Bolhi en revanche. Le gardien de but de 36 ans est écarté du groupe, tout comme Youcef Atal, de retour à l’infirmerie, et Saïd Benrahma.

Une première pour Belaid, Bouanani, Chaibi, Ait Nouri et Hadjam

5 joueurs nés en France à être appelés pour la première fois ! Il s’agit des latéraux Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), Jaouen Hadjam (Nantes) et Kevin Van Den Kerkhof Guitoun (Bastia), du milieu offensif Farès Chaïbi (Toulouse) et de l’ailier Badredine Bouanani (Nice). Ces binationaux sont accompagnés par le défenseur central local, Zineddine Belaid (23 ans), révélé à l’occasion du CHAN 2022 et appelé pour la première fois en A.

La liste de l’Algérie face au Niger: