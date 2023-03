CAN 2023 (Q): la liste de la Tunisie pour défier la Libye

La Tunisie affronte la Libye en fin mars prochain, dans le cadre des troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les joueurs convoqués pour la double confrontation sont connus.

La Tunisie ne restera pas en retrait des troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se tiendront en fin mars prochain. Logés dans le groupe J, les Aigles de Carthage affrontent la Libye, les 24 et 28 mars prochains. Deux matchs décisifs pour les Tunisiens qui se rapprocheraient de leur objectif en cas de victoire.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur national de la Tunisie, Jalel Kadri, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Le technicien local a fait appel aux cadres habituels de l’équipe, notamment Montassar Talbi, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Youssef Msakni.

Absents lors de l’aventure au Qatar en Coupe du monde 2022, Yann Valery, Firas Belarbi et Omar Layouni font leur retour en sélection, tout comme les attaquants Haythem Jouini et Elias Achouri. A noter également la présence du jeune joueur de l’équipe U20, Chaim Djebali, appelé pour la première fois.

La liste de la Tunisie contre la Libye:

Gardiens : Aymen Dahmen, Bechir Ben Said, Moez Ben Cherifia.

Défenseurs : Dylan Bronn, Montassar Talbi, Nader Ghandri, Yassine Meriah, Yann Valery, Ali Maaloul, Ali Abdi, Wajdi Kechrida, Mohamed Drager.

Milieux de terrain : Aissa Laidouni, Anis Ben Slimane, Chaim Djebali, Ellyes Skhiri, Ghailane Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri.

Attaquants : Youssef Msakni, Firas Belarbi, Omar Layouni, Seifeddine Jaziri, Haythem Jouini, Elias Achouri.Abderrahmen Mahouachi