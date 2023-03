CAN 2023 (Q): la liste de la Sierra Leone face à São Tomé Príncipe

Le sélectionneur national de la Sierra Leone, John Keister, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face au São Tomé Príncipe, en éliminatoire de la CAN 2023. Et le technicien anglais a fait appel à 25 Leone Stars.

En course pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire, la Sierra Leone dispute deux rencontres décisives en fin mars prochain. Les Leone Stars affrontent São Tomé Príncipe en double confrontation, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires.

En difficulté dans le groupe A avec un seul point pris en deux sorties, les Sierra léonais doivent prendre les six points de la victoire face aux Verde-Amarelos pour espérer faire le voyage en terre ivoirienne.

Pour ces deux matchs, le sélectionneur de la Sierra Leone, John Keister, a publié sa liste des joueurs retenus. Le technicien anglais a fait appel à 25 Leone Stars issus pour la plupart du championnat local. Dans cette liste, on retrouve le défenseur Steven Caulker ( Wigan Athletic), l’arrière droit Osman Kakay (Queens Park Rangers), les attaquants Alhaji Kamara (Randers) et Sullay Kaikai (Milton Keynes Dons). Le seul absent à noter est celui de l’attaquant du Malmö FF, Mohamed Buya Turay.

Liste des 25 joueurs invités par John Keister

Gardiens : Mohamed Kamara, Ibrahim Sesay, Donald Kamara

Défenseurs : Steven Roy Caulker, Saidu Mansaray, Abubakarr Samura, John Kamara, Emmanuel Samadia, Edward I. Fornah, Osman Kakay

Milieux de terrain : Mohamed Kabba, Ibrahim Turay, Alhassan Koroma, Alusine Koroma, Kamil Conteh, Mustapha Bundu, Saidu Bah Kamara

Attaquants : Rodney Michael, Sulaiman B. Kaikai, Musa Noah Kamara, Augustus Kargbo, Ron Ghandi Williams, Jonathan S. Morsay, Abu Komeh et Alhaji Kamara