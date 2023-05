CAN 2023 (Q): la liste de la RDC face au Gabon, sans Cédric Bakambu

-Publicité-

La RDC a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Gabon. Cédric Bakambu, exclu lors de la précédente journée, est écarté du groupe.

Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres de la trêve internationale de juin. Les Léopards affronteront le Gabon le 18 juin, lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. La sélection congolaise défiera l’Ouganda quelques jours plus tôt en match amical ((14 juin à Douala, Cameroun).

Pour cette double confrontation, le sélectionneur national Sébastien Desabre a dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Un groupe marqué par l’absence controversée de Cédric Bakambu, meilleur buteur du championnat grec avec l’Olympiakos. Suite à son exclusion polémique lors du match retour contre la Mauritanie, la Confédération africaine de football (CAF) a refusé d’annuler son carton rouge.

Plusieurs joueurs vont également manquer ce choc décisif contre la bande à Aubameyang pour diverses raisons. Le gardien titulaire Joël Kiassumbua est blessé, le latéral Gédéon Kalulu de Lorient, le milieu Pelly Mpanzu fraîchement promu en Premier League, et l’attaquant Silas Katompa sont également absents pour des raisons personnelles.

En revanche, trois nouveaux joueurs font leurs débuts en sélection : le défenseur central Dylan Batubinsika, formé au Paris Saint-Germain et actuellement au Maccabi Haïfa, le défenseur central belge Rocky Bushiri (Hibernian) et le gardien Esdras Kabamba (Bravos Do Maquis/Angola ), qui avait été présélectionné en mars.

Des anciens cadres tels que Jonathan Bolingi et Omenuke Mfulu font leur retour après de longues absences, tandis que des joueurs phares tels que Mbemba, Masuaku, Kakuta, Elia et Wissa seront présents, tout comme Mayele, le meilleur buteur actuel de la Coupe de la Confédération. Les Congolais, derniers de leur groupe de qualification pour la CAN, jouent leur destin dans cette phase qualificative et pourraient revenir à égalité avec les leaders gabonais en cas de victoire.

La liste des Léopards de la RDC contre le Gabon et l’Ouganda:

🚨🇨🇩 [𝑪𝑨𝑵 𝟐𝟎𝟐𝟑] Sébastien Desabre dévoile sa liste pour affronter les panthères du Gabon 🇬🇦 pour la prochaine rencontre dans le cadre de phase groupes des éliminatoires de la CAN !



👉🏾 @BushiriRocky, @DBatubinsika et Kabamba découvriront pour la première fois la sélection… pic.twitter.com/XN2dzrAlyh — Leopard Leader Foot (@leopard243) May 29, 2023

