CAN 2023 (Q): la liste de la Guinée face au Malawi, sans Naby Keita

Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, a communiqué ce lundi sa liste des joueurs retenus pour le match face au Malawi, comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un groupe de 23 joueurs du Syli national a été sélectionné, sans inclure le capitaine Naby Keita.

Dernière chance pour les équipes en quête du billet qualificatif pour la CAN 2023, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, la sixième journée des éliminatoires s’ouvrira en septembre prochain. Plusieurs matchs se disputeront à travers le continent au cours de cette ultime manche.

Déjà qualifiée, la Guinée affrontera le Malawi le 9 septembre à Lilongwe. Ce match servira avant tout de préparation au Syli national qui défiera le Canada et l’Iran en octobre prochain, lors de matchs amicaux. L’enjeu est cependant de taille pour les Flammes qui doivent impérativement prendre les trois points de la victoire face aux Guinéens pour espérer terminer parmi les meilleurs 3es, synonyme de qualification pour la Coupe d’Afrique.

For this match, the national coach of Guinea, Kaba Diawara, has unveiled his list of called-up players. The tactician has summoned 23 of his best players, without Naby Keita. The captain of the Syli national team, who suffered a groin injury during the pre-season with Werder Bremen, is not fully recovered and has been ruled out of the squad.

On the other hand, two players are making their return to the national team. They are Mohamed Bayo (Lille) and Ibrahima Cissé (Schalke 04). There are also new faces joining Kaba Diawara’s squad: Madiou Keïta (Auxerre B/France) and Mohamed Chérif Camara (Hafia FC/Guinea).

La liste des joueurs de la Guinée convoquée:

Gardiens

1- Ibrahim Koné

2- Aly Keïta

3- Moussa Camara

Défenseurs

4- Issiaga Sylla

5- Madiou Keïta

6- Mouctar Diakhaby

7- Saïdou Sow

8- Mohamed Ali Camara

9- Mohamed Chérif Camara

10- Ibrahima Diakité

11- Dembo Sylla

Milieux

12- Amadou Diawara

13- Ibrahima Cissé

14- Mory Konaté

15- Seydouba Cissé

16- Moriba Kourouma

17- Aguibou Camara

Attaquants

18- Morgan Guilavogui

19- François Kamano

20- Yadaly Diaby

21- Morlaye Sylla

22- Serhou Guirassy

23- Mohamed Bayo

