CAN 2023 (Q): la liste de la Gambie face au Soudan du Sud, sans Adama Bojang

Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a dévoilé lundi, sa liste des joueurs retenus pour le match contre le Soudan du Sud, comptant pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un groupe de 23 Scorpions sans la sensation Adama Bojang.

A un peu plus d’une semaine du début des hostilités, les sélectionneurs nationaux dévoilent tour à tour leur liste des joueurs convoqués pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. C’est le cas de la Gambie, avec son entraineur Tom Saintfiet qui a dévoilé lundi un groupe de 23 Scorpions. Dans cette liste, on remarque l’absence de plusieurs cadres « pour différentes raisons », comme expliqué par Saintfiet.

Il s’agit notamment de Noah Sonko (Levski Sofia, Bulgarie), de Saidy Janko (VfL Bochum, Allemagne), de Yusupha Njie (Boavista, Portugal), d’Ebrima Darboe (AS Roma, Italie), d’Alasana Manneh (Odense BK, Danemark), de Steve Trawally (Hammarby, Suède) et d’Abdoulie Sanyang (Grenoble, France). Également absent, Ali Sowe (Ankaragücü, Turquie) a dû déclarer forfait en raison d’une intervention chirurgicale, a informé le sélectionneur.

Impressionnant à la Coupe du monde U20 où la Gambie a fini premier de son groupe avant d’être éliminée par l’Uruguay (0-1) en huitième de finale, Adama Bojang (19 ans, 8 capes et 6 buts avec les U20) n’a pas non plus été retenu par le technicien belge. L’avant-centre de Steve Biko FC (D1 gambienne) a été zappé au profit de deux pensionnaires de League Two (D4 anglaise), l’arrière gauche Jacob Mendy (26 ans, Wrexham AFC) et le milieu Saidou Khan (27 ans, Swindon Town).

Troisième du groupe G à égalité de points avec le deuxième le Congo (6), les Scorpions devront l’emporter à Ismaïlia, en Égypte, face au Soudan du Sud, dernier (3 points), pour espérer se qualifier.

La liste de la Gambie contre le Soudan du Sud

Gardiens : Baboucarr Gaye (Lok. Sofia, Bulagrie), Modou Jobe (Black Leopards, Afrique du Sud), Lamin Sarr (Eskilsminne, Suède)

Défenseurs : Omar Colley (Besiktas, Turquie), James Gomez (AC Horsens, Danemark), Muhammed Sanneh (Banik Ostrava, République Tchèque), Dawda Ngum (Ariana, Suède), Buba Sanneh (Libre), Ibou Touray (Salford, Angleterre), Jacob Mendy (Wrexham, Angleterre)

Milieux de terrain : Hamza Barry (Vejle, Danemark), Sainey Njie (Michalovce, Serbie), Ablie Jallow (Metz, France), Ebou Adams (Cardiff, Angleterre), Saidou Khan (Swindon Town, Angleterre), Yankuba Minteh (Odense, Danemark), Sulayman Marreh (La Gantoise, Belgique), Jesper Ceesay (Norrköping, Suède)

Attaquants : Musa Barrow (Bologne, Italie), Alieu Fadera (Zulte Waregem, Belgique), Ebrima Colley (Karagümrük, Turquie), Assan Ceesay (Lecce, Italie), Muhammed Badamosi (Čukarički, Serbie)

