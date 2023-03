CAN 2023 (Q): la liste de la Gambie face au Mali

A la traîne, le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a enfin dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la double confrontation face au Mali, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Tom Saintfiet aura attendu les derniers jours pour dévoiler sa liste des joueurs convoqués pour le rassemblement de mars. Les Scorpions affrontent en effet le Mali, les 24 mars (à Bamako) et 28 mars (à Casablanca, au Maroc), à l’occasion des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Après avoir publié une pré-liste de 32 joueurs, le technicien belge a communiqué lundi un groupe définitif de 25 joueurs. Une liste composée cette fois-ci de deux nouvelles têtes. Il s’agit de Marian Sarr et Alfusainey Jatta. Alagie Saine (AC Horsens/Danemark). Les Gambiens sont en rassemblement à Casablanca au Maroc, où ils préparent activement cette double confrontation contre les Aigles maliens. Les Scorpions tiendront ce mardi leur première séance d’entrainement.

Voici les 25 joueurs sélectionnés par Tom Saintfiet :

Gardiens : Baboucarr Gaye (Lokomotive Sofia/Bulgarie), Modou Jobe (Black Leopards/Afrique du Sud), Lamin Sarr (Eskilsminne/ Suède)

Défenseurs : Omar Colley (Besiktas/Turquie), Marian Sarr (Petange/Luxembourg), Muhammed Sanneh (Banik Ostrava/République Tchèque), Dawda Ngum (Fc Ariana/Suède), Noah Sonko Sundberg (Levski Sofia, Bulgarie), Buba Sanneh (Libre), Ismaila Jome (Portland Timbers/USA), Ibou Touray (Salford City/Angleterre), Saidy Janko (Bochum/Allemagne)

Milieux : Alfusainey Jatta (RFS/lettonie), Alasana Manneh (Odense/Danemark), Hamza Barry (Vejle/Danemark), Sainey Njie (Zemplin Michalovce/Slovaquie), Ablie Jallow (FC Metz/France)

Attaquants : Musa Barrow (Fc Bologne/Italie) Alieu Fadera (Zulte Waregem, Ebrima Colley (Karagümrük/Turquie), Modou Barrow (Al Ahli/Arabie Saoudite), Ali Sowe (Ankaragücü/Turquie), Assan Ceesay (Lecce/Italie), Muhammed Badamosi (Cukaricki/Serbie), Yusupha Njie (Boavista/Portugal),