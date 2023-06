CAN 2023 (Q): la liste de la Côte d’ivoire face à la Zambie, sans Sébastien Haller

-Publicité-

Le sélectionneur de la Côte d’ivoire, Jean-Louis Gasset, a dévoilé une liste de 22 joueurs pour la rencontre face à la Zambie (17 juin), comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. L’attaquant de Dortmund, Sébastien Haller manque à l’appel.

Même si sa présence dans le groupe H reste anecdotique, étant donné qu’elle est qualifiée d’office pour la CAN 2023 en sa qualité de pays organisateur, la Côte d’Ivoire a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le match contre la Zambie, le 17 juin prochain, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique sur son sol. Le sélectionneur national des Eléphants a publié un groupe de 22 joueurs avec la grosse sensation Evan Ndicka.

Né en France et international jusqu’en Espoirs avec les Bleuets, le défenseur central, Camerounais de par son père, a finalement dit « oui » au pays de sa mère. Il pourrait même faire ses premiers pas aux côtés des habitués de la sélection, également appelés dont Serge Aurier, Eric Bailly, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré ou encore Max-Alain Gradel. Vont cependant manquer ce rendez-vous, l’attaquant de Dortmund, Sébastien Haller, et le milieu de terrain de Lens, Seko Fofana. Après quatre journées, la Côte d’ivoire est en tête de la poule H avec 10 points, devant la Zambie (9 points) et les Comores (3 points). Le Lesotho, dernier, est déjà éliminé.

La liste de la Côte d’Ivoire contre la Zambie

