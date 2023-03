CAN 2023 (Q): la liste de la Côte d’ivoire avec Sébastien Haller

Le sélectionneur des Eléphants, Jean-Louis Gasset, a dévoilé ce mercredi sa liste de 23 joueurs retenus pour la double confrontation face aux Comores, en éliminatoire de la CAN 2023. Sébastien Haller et le lillois Jonathan Bamba font partie du groupe.

La Côte d’Ivoire affronte les Comores, les 24 mars (Bouaké) et 28 mars (Moroni) à l’occasion des 3eet 4ejournées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024). En tête de leur poule après leur victoire face à la Zambie (3-1) suivie d’un match nul au Lesotho (0-0), les Eléphants rêvent de faire un bon parcours dans ces phases qualificatives, eux qui sont déjà qualifiés en tant que pays organisateur.

Pour cette double confrontation sans enjeu pour la Côte d’Ivoire, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a fait appel à 23 joueurs ivoiriens. La surprise de cette liste est la présence de Jonathan Bamba. Né en France et ayant évolué dans les équipes de jeunes tricolores jusqu’à l’équipe Espoirs, l’ailier du LOSC a longtemps manifesté son désir de jouer pour les Bleus avant de finalement répondre à l’appel de ses parents et de rejoindre la sélection ivoirienne à l’âge de 26 ans.

Malgré une saison mitigée au sein du championnat français (5 buts et 5 passes décisives en 23 matchs de Ligue 1), le joueur vient renforcer un secteur de jeu compétitif dans lequel plusieurs joueurs importants manqueront à l’appel ce mois-ci : Jérémie Boga, en manque de temps de jeu à l’Atalanta, Nicolas Pépé de l’OGC Nice, blessé, et surtout Wilfried Zaha de Crystal Palace, dont l’absence interroge. On notera également l’absence surprenante de Seko Fofana, qui avait effectué un retour fracassant en sélection à l’automne dernier.

Simon Adingra, âgé de 21 ans, constitue l’autre surprise de cette liste au poste d’ailier. Auteur de 9 buts et de 6 passes décisives cette saison avec l’Union Saint-Gilloise, où il est prêté par Brighton, ce joueur formé à la Right to Dream Academy au Ghana aura ainsi l’occasion de découvrir la sélection ivoirienne.

En outre, Sébastien Haller effectue un retour triomphant après avoir été remis de sa tumeur testiculaire, qui l’a empêché de participer aux derniers rassemblements. Pour le reste, les cadres Serge Aurier, Éric Bailly, bien qu’en difficulté à l’Olympique de Marseille, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié ou encore Max-Alain Gradel seront présents.

La liste de la Côte d’Ivoire face aux Comores: