CAN 2023 (Q): la liste de la Côte d’ivoire avec plusieurs absents

Le sélectionneur national de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, a communiqué ce mercredi sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de septembre, comptant notamment pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Plusieurs cadres de l’équipe manquent à l’appel.

Hôte de la CAN 2023, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’ivoire sera également au rendez-vous de la trêve internationale de septembre. Les ivoiriens affronteront le Lesotho le 9 septembre, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Trois jours plus tard, le groupe défiera le Mali dans une rencontre amicale.

Pour ces deux échéances sans enjeu, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dévoilé la liste des joueurs retenus. Le technicien français a fait appel à 25 joueurs dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 10 milieux et 4 attaquants. Dans ce groupe, on retrouve les éternels habitués, notamment Max-Alain Gradel, Wilfried Singo, Ghislain Konan, Franck Kessié, Jean-Michael Seri, Ibrahim Sangaré ou encore Badra Ali Sangaré.

- Publicité-

Deux nouvelles têtes intègrent également la troupe des Eléphants: le gardien de but d’Angers, Yahia Fofana et l’ex espoirs français et Ousmane Diomandé. Au banc des absents, on remarque la présence d’Éric Bailly, Simon Deli, Seko Fofana, Wilfried Zaha ou encore Nicolas Pépé.

La liste des Eléphants sélectionnés

Gardiens

Yahia Fofana (SCO ANGERS)

Badra Sangaré (SHEKHUNKUNE UTD)

- Publicité-

Ayayi Folly (ASEC MIMOSAS)

Défenseurs

Serge Aurier (NOTTINGHAM FOREST)

Wilfried Singo (AS MONACO)

- Advertisement -

Odilon Kossounou (BAYER LEVERKUSEN)

Ousmane Diomandé (SPORTING Portugal)

Ghislain Konan (AL NASSR)

Evan Ndicka Obite (AS ROMA)

Abakar Sylla (RC STRASBOURG)

Milieux défensifs

Ibrahim Sangaré (PSV)

Franck Kessié (AL AHLI JEDDAH)

Jean-Michael Seri (HULL CITY)

Idrissa Doumbia (AL ALHI SC)

Hamed Traoré Junior (BOURNEMOUTH)

Milieux offensifs

Oumar Diakité (REIMS)

Jonathan Bamba (CELTA VIGO)

Simon Adingra (BRIGTHON)

Maxwel Cornet (WEST HAM)

Max Alain Gradel (GAZIANTEP)

Attaquants

Sébastien Haller (DORTMUND)

Christian Kouamé (AC FIORENTINA)

Jean-Philippe Krasso (ETOILE ROUGE BELGRADE)

Karim Konaté (RB SALZBOURG)

Articles similaires