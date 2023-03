CAN 2023 (Q): la Guinée s’offre l’Ethiopie et se rapproche de la qualification

Avec un but de son capitaine Naby Keita, la Guinée a pris le dessus sur l’Ethiopie (3-2) ce lundi soir, lors de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une nouvelle victoire du Syli national qui n’est plus qu’à un point de la qualification.

Trois jours après son succès mérité face au même adversaire à Casablanca (2-0), la Guinée s’est une nouvelle fois imposée face à l’Éthiopie (3-2) à Rabat, toujours au Maroc, dans un match délocalisé en raison de l’absence d’un stade aux normes dans le pays des Walyas.

Moins de trois minutes après le coup d’envoi, le capitaine Naby Keita ouvrait le score en exploitant une passe laser de François Kamano, qui s’avère décidément précieux depuis son retour, dans le dos de la défense (0-1, 4e). Les hommes de Kaba Diawara ont poussé fort pour inscrire le second but, mais sans trouver la faille. Au contraire, ce sont les Éthiopiens qui ont obtenu les meilleures occasions, gâchées par les attaquants. Au fil des minutes, les Walyas de plus en plus menaçants, ont fini par égaliser. Canaan Markneh a profité d’un moment d’égarement de la défense adverse pour ramener les deux équipes à égalité (1-1, 34e).

Loin de se laisser abattre, les Guinéens ont réagi rapidement et ont repris l’avantage grâce à un petit numéro de l’ancienne pépite du FC Barcelone, Ilaix Moriba, qui s’est infiltré plein axe avant de marquer d’une frappe placée après une passe inspirée de Naby Keita (1-2, 42e). Le deuxième acte a été très indécis et, après une balle de KO gâchée par Bayo, les Éthiopiens ont failli égaliser à nouveau sur une frappe croisée qui a manqué de peu le cadre.

La libération est finalement venue de Morgan Guilavogui. Lancé en profondeur par Moriba, l’ancien attaquant du Paris FC a fait preuve de sang-froid et a remporté son face-à-face (1-3, 70e). La réduction du score de Kitika Jima à bout portant à la suite d’une perte de balle guinéenne (2-3, 90e+5) n’a pas inquiété outre mesure le Syli National qui remporte cette partie. Un bon résultat pour la Guinée qui met un pied en phase finale en attendant le match Malawi-Egypte mardi.

Le classement provisoire du groupe D

Guinée 9 points Egypte 6 points (-1 match joué) Malawi 3 points (-1 match joué) Ethiopie 3 points