CAN 2023 (Q): la Guinée-Bissau veut rééditer l’exploit face au Nigéria

Désormais leader du groupe A après sa victoire contre le Nigéria (1-0), la Guinée-Bissau espère arracher un nouveau succès contre les Super Eagles, alors que les deux équipes s’affrontent ce lundi, à l’occasion de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Alors qu’Alex Iwobi assure que les Super Eagles s’engagent à obtenir un résultat positif après la défaite inattendue à domicile contre les Djurtus (0-1) lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, la Guinée-Bissau affiche sa détermination à ne pas se laisser faire sur son sol lors du match retour prévu ce lundi.

Le capitaine Braima Jorge, s’engage à mener ses coéquipiers vers la victoire à Bissau. « Le Nigeria peut se prévaloir d’avoir des joueurs talentueux, reconnus dans le monde entier et évoluant pour les meilleurs clubs. Cependant, nous avons réussi à marquer un but et à bien nous défendre pour contrarier le Nigeria. Nous avons réalisé une belle performance et sommes résolus à rentrer chez nous pour accomplir notre travail », a-t-il déclaré.

Fort de sa position de leader du groupe A avec 7 points, la Guinée-Bissau franchirait une étape majeure vers la qualification en cas de nouvelle victoire contre le Nigeria. A noter que la veille, la Sierra Léone s’est défait de Sao Tomé-et-Principé (2-0). Une première victoire dans ces phases qualificatives pour les hommes de John Keister qui reviennent à un point des Nigérians, leurs adversaires lors de la 5è journée.