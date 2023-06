CAN 2023 (Q): la Guinée-Bissau s’offre São Tomé et Príncipe et vire en tête

-Publicité-

La Guinée-Bissau a pris les commandes du groupe A après sa victoire face à São Tomé et Príncipe (1-0) ce mercredi à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un succès précieux des Djurtus qui se rapprochent de la qualification à la phase finale du tournoi africain.

La Guinée-Bissau n’est plus qu’à un petit pas de sa qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’ivoire. Les Djurtus ont repris (provisoirement) les commandes de la poule A après leur victoire du mercredi soir face São Tomé et Príncipe (1-0), à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires.

Les hommes du sélectionneur Baciro Candé ont pris un point d’avance sur le dauphin Nigéria, qui affronte dimanche au Liberia la Sierra Leone, 3e. Si les Leone Stars ne s’imposent pas, Mama Baldé et ses coéquipiers seront qualifiés pour une 4e CAN consécutive avant même la réception de la Sierra Leone en septembre lors de la dernière journée. De son côté, São Tomé et Príncipe était éliminé.

Les choses n’ont cependant pas été aussi simples pour la Guinée-Bissau malgré les trois points empochés. Face à un adversaire battu 5-1 lors du match aller, les occasions n’ont pas été légion à Bissau en première période, loin de là. Il a fallu attendre la reprise pour voir les locaux percer la muraille des Verde-Amarelos.

Héritant du cuir à la 55e minute, Zinho Gano, en grande forme cette saison avec Zulte Waregem en championnat belge (12 buts), trouve en effet le chemin des filets en reprenant de près un tir de Mama Baldé repoussé par le gardien adverse. C’est sa quatrième réalisation en cinq sélections pour l’ancien international U20 belge, démontrant son efficacité. Par la suite, l’ex-canonnier de Troyes a vu son deuxième but refusé pour cause de hors-jeu, et les joueurs de Baciro Candé ont eu une frayeur en fin de match lorsque le gardien Jonas Mendes a relâché dangereusement un ballon, heureusement sans conséquences.

