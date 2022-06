CAN 2023 (Q): la Guinée-Bissau accrochée en Sierra Leone

La Guinée-Bissau affrontait la Sierra Leone ce lundi à Conakry dans le cadre de la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout.

La Guinée-Bissau ne remportera pas sa deuxième victoire de rang dans ces éliminatoires de la CAN 2023. Les Djurtus ont en effet été accrochés ce lundi par la Sierra Leone en deuxième journée des phases qualificatives. Opposés aux Leones Stars dans un match délocalisé à Conakry en Guinée, les visiteurs ont été contraints au partage des points. Les deux équipes se sont en fait quittées sur le score de 2-2.

Dans une rencontre âprement disputée, la Guinée-Bissau avait pourtant pris les devants au score avec un doublé de Jorginho (47è, 52è). Mais le jeu va basculer après l’expulsion de Sana Gomes (55è) laissant les Djurtus à dix pour le reste du match. Un infériorité numérique que va exploiter les Leones Stars pour refaire leur retard. Augustus Kargbo a d’abord réduit la marque pour son équipe à l’heure de jeu (77è). Et dix minutes plus tard, Musa Noah Kamara arracha l’égalisation pour les siens pour le plus grand bonheur des supporters sierra leonais.

Les deux équipes se quittent donc sur ce score nul de 2 buts partout. Un résultat qui n’arrange pas la Guinée-Bissau désormais deuxième de la poule A, à deux longueurs du Nigéria, leader après son carton face au Sao Tome-et-Principe (10-0). De son côté, la Sierra Leone a arraché son premier point dans ce tournoi.

