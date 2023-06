CAN 2023 (Q): la Fédération mozambicaine prépare déjà le choc contre le Bénin

La Fédération mozambicaine de football veut mettre toutes les chances de son côté pour une victoire des Mambas le 4 septembre prochain, alors que le Mozambique affronte le Bénin, lors de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

C’est la rencontre de la dernière chance pour les deux pays. Le Mozambique et le Bénin s’affrontent en septembre prochain à Maputo. Un match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Deuxièmes du groupe L après leur victoire face au Rwanda (2-0) le weekend dernier, les Mambas n’ont besoin que d’un nul face aux Guépards pour composter leur ticket pour la phase finale de la compétition. Une mission pas impossible pour les locaux qui se sont déjà offert le scalp des Béninois à Cotonou (1-0) lors de la deuxième journée.

Et pour mettre toutes les chances de son côté pour une victoire face à la team Bénin, la Fédération mozambicaine de football prépare un plan dantesque pour pousser les siens. Selon le président de la FMF, Feizal Sidat, l’Estádio Nacional do Zimpeto (qui va accueillir les deux équipes) sera transformé en une « charpente humaine » pour pousser les Mambas à la qualification à la CAN-2023.

« On va à Maputo pour gagner »

Interrogé récemment sur cette rencontre décisive face au Mozambique, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rorh, a assuré que les Guépards ont les armes qu’il faut pour venir à bout des Mambas. « Maputo au mois de septembre va être un bon challenge, on va là-bas pour gagner parce que c’est la seule chance pour se qualifier à la CAN 2023 », a lancé le technicien franco-allemand, rapporté par Africafootunited.

