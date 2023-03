CAN 2023 (Q): la Centrafrique s’offre Madagascar, le Congo évite le piège du Soudan du Sud

Le Congo a arraché trois précieux points face au Soudan du Sud (1-0) après sa difficile victoire ce lundi, en 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023. A Douala, la Centrafrique a disposé de Madagascar (2-0).

Deux matchs ont été disputés ce lundi, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Tombeuse de Madagascar (3-0) à l’aller, la Centrafrique a récidivé cet après-midi contre les Baréas. Au terme d’un match délocalisé à Douala au Cameroun, les Fauves se sont imposés sur le score de 2-0. Louis Mafouta, l’attaquant de QRM, qui avait déjà inscrit un doublé lors du match aller, a de nouveau brillé en signant un doublé (40e, 82e).

Grâce à ce succès, les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia, capitaine et titulaire, rejoignent provisoirement le Ghana en tête du groupe E avec une avance de 3 points sur l’Angola, qui affrontera les Black Stars plus tard dans la soirée. Le prochain adversaire des Fauves sera justement l’Angola en juin, et cela pourrait bien être une occasion historique pour la République centrafricaine de se qualifier pour la CAN pour la première fois de son histoire. En revanche, Madagascar, qui accuse un retard de 6 points sur les deux équipes de tête à deux journées de la fin, a perdu tout espoir de qualification et pourrait être éliminé dans les heures à venir.

TERMINÉ !

CENTRAFRIQUE 🇨🇫 2-0 🇲🇬 MADAGASCAR

Grâce à un doublé de Louis Mafouta, les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia sont premiers de leurs groupe à égalité avec le Ghana (7pts) qui joue ce soir.



La Qualification historique est possible 👀✅ pic.twitter.com/cJbxoHUzFV — Créptus-Jacob 🇨🇫 (@Itscreptus) March 27, 2023

Le Congo s’arrache face au Soudan du Sud

Dans le groupe G, le Congo conserve l’espoir de se qualifier. Après avoir subi une humiliation à domicile face à la même équipe (1-2), les Diables Rouges ont réussi à arracher une victoire contre le Soudan du Sud (1-0) dans un match délocalisé en Tanzanie.

Gabriel Charpentier, l’attaquant de Parme, formé à Nantes, qui faisait sa première apparition en sélection, s’est révélé être le héros du jour en marquant à la 90e minute. Le Congo se hisse ainsi provisoirement à la 2e place du classement avec une avance de 3 points sur le Soudan du Sud et de 3 points sur la Gambie qui recevra le Mali mardi prochain.