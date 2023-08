CAN 2023 (Q): « Il n’a pas le niveau… », Gernot Rorh justifie l’absence de Josué Chibozo

En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a justifié l’absence de Ange Josué Chibozo sur la liste des Guépards convoqués pour le match face au Mozambique, comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Face à la presse ce jeudi, dans les locaux du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, Gernot Rorh a dévoilé sa liste des Guépards retenus pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le technicien franco-allemand a fait appel à 25 joueurs dont plusieurs jeunes. Un groupe très hétérogène, privé cependant de Khaled Adénon et Josué Ange Chibozo, non retenus. Un choix justifié par le patron du banc béninois.

« (….) Khaled Adénon est suspendu (pour accumulation de carton jaune). Chibozo n’a pas pour nous, le niveau, ni l’attitude ni la prestation (…) il y a un choix à faire. Il n’en fait pas partie. On va suivre son parcours. Il n’a pas été conservé par son club d’Amiens, mais actuellement il ne fait pas partie des premiers choix« , a-t-il expliqué.

Débarqué l’été dernier à Amiens en provenance de la Juventus, Josué Chibozo peine en effet à s’imposer chez les pensionnaires de la Ligue 2 française. Avec seulement trois passes décisives en 26 rencontres la saison dernière, le jeune Guépard n’a pas répondu aux attentes des dirigeants picardes qui l’ont prêté pour un an au FC Paços de Ferreira, en deuxième division portugaise.

